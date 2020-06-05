Глава Департамента здоровья: за последние две недели заболеваемость COVID-19 показывает умеренную тенденцию роста

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило говорит, что заболеваемость последних дней показывает умеренную тенденцию к росту, причиной которой может быть смягчение ограничений.

"И в условиях ограничений вирус в небольшой степени распространяется. Сегодня со смягчением ограничений существенного изменения в заболеваемости еще нет", — поясняет Юрило.

Поскольку вирус никуда не исчез, то людям, по словам Юрило, нельзя ослаблять внимание.

"Некоторые из последних случаев были связаны с тем, что люди, несмотря на плохое самочувствие, всё-таки шли на работу. Это должно быть сейчас правилом номер один: и с легкими признаками заболевания людям нужно оставаться дома, следить за здоровьем, при необходимости обращаться к семейному врачу и сдавать по назначению врача анализы", — говорит гендиректор Департамента здоровья.

За последние две недели новые случаи заражения были отмечены прежде всего в Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа. Они были связаны в основном с семейными связями, заражением в рабочем коллективе, поездками по работе (главным образом в Финляндию и Швецию). "В некоторых случаях обстоятельства заражения неизвестны — возможно, оно произошло в общественном транспорте или где-то еще", — сообщила Юрило.

Она отметила, что болезнь может протекать с очень легкими симптомами, поэтому каждому человеку нужно быть очень чутким к своему здоровью.

"Если такой человек с легкими симптомами придет в трудовой коллектив, где десятки людей, то он поставит под угрозу заражения очень многих", — отмечает руководитель департамента.

Как подчеркнула Юрило, для удержания коронавируса под контролем важно сотрудничество и доверие. "Чем более доверительным будет контакт между заболевшим и медиками, тем больше вероятность того, что в результате сотрудничества удастся выявить все близкие контакты и выяснить возможный путь распространения вируса", — сказала она.

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