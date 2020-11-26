Глава Департамента здоровья призывает работодателей: дайте людям утром свободное время сделать покупки

На пресс-конференции правительства Ланно отметил, что заманивающие толпы народа большими скидками магазины должны подумать, насколько распродажи важнее того, что сейчас происходит в больницах.

Тем, кто собирается во время "Черной пятницы" пойти в торговые центры, Ланно советует в первую очередь самим быть на страже: вначале посмотреть на парковку, и если она полна машин, то поход стоит перенести на менее загруженное время дня.

Чтобы в часы-пик магазины были менее загруженными, стоит стараться посетить их во время, когда покупателей, как правило меньше. Это поможет рассредоточить людей. Свою роль тут могут сыграть и работодатели.

Гендиректор департамента призывает работодателей к сотрудничеству, чтобы дать людям утром один-два часа свободного времени на совершение покупок в тихое время, а не после пяти часов вечера.

Ланно добавил, что у Департамента здоровья, к сожалению, не хватает ресурсов, чтобы следить за выполнением правил во всех местах. По его словам, в торговых центрах есть охранники, к которым можно обратиться, если происходит вопиющее нарушение правил, а департамент отреагирует, если где-то будет действительно серьезная проблема.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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