25.03.2020, 09:35

Глава Департамента здоровья о коронавирусе: мы прогнозируем 30 000 заболевших и 1300 госпитализаций, это мягкий прогноз

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Pressikonverents Terviseametis. Pildil Terviseameti peadirektor Merike Jürilo.
Pressikonverents Terviseametis. Pildil Terviseameti peadirektor Merike Jürilo.Foto: Tiit Blaat

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала в интервью Õhtuleht, что Эстонию не спасло бы от распространения коронавируса и то, если бы мы уже раньше закрылись как государство: "Тогда мы к сегодняшнему дню почти что рухнули бы как общество".

"Есть черные и менее черные сценарии. Но вероятность, что в ближайшие недели вырастет количество заболевших и пациентов в критическом состоянии, очень велика", — ответила Юрило на вопрос о том, к заболеванию какого количества жителей Эстонии мы сейчас должны быть готовы.

"В феврале мы прогнозировали примерно 30 000 заболевших и 1300 госпитализаций, в том числе пару сотен нуждающихся в интенсивном лечении пациентов. Это был еще мягкий прогноз. Чтобы система здравоохранения могла помочь тяжелым больным прежде, чем придут новые тяжелые больные, следует держать распространение вируса таким, чтобы одновременно не заболевало много людей. Образно говоря: чтобы эти 1300 госпитализаций не произошли на одной неделе", — сказала она о самом черном сценарии.

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Если 30 000 — это мягкий прогноз, каков тогда не такой мягкий? "Сейчас я не могу ответить, потому что еще не ознакомилась с рапортом научного совета. Но когда мы делали первый быстрый прогноз, мы опирались на разработанную ВОЗ и приспособленную для Эстонии модель гриппа. Теперь вирусологи и ученые могли использовать данные Эстонии. Это важно для составления лучшего прогноза".

Интервью полностью читайте в Õhtuleht.

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