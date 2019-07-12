12.07.2019, 12:34

Глава Департамента полиции и погранохраны степени магистра не лишится, но оценка за дипломную работу будет снижена

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Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti auditi tutvustamine
Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti auditi tutvustamineFoto: Madis Veltman

Сегодня академическая комиссия Таллиннского университета решила, что, несмотря на некоторые спорные моменты, дипломная работа главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера не является плагиатом.

Степень магистра аннулирована не будет, но оценку снизят.

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