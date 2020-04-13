Глава больницы: при возможности заберите своих близких из домов по уходу

Лаане в социальных сетях отметил, что дома по уходу - серьезная тема по всему миру. "Если почитать материалы о ситуации в мире, то общая рекомендация такова, что если есть возможность забрать человека домой и самостоятельно за ним ухаживать, то в данной ситуации это было бы разумным".

По словам Лаане, за ситуацией в домах по уходу нужно очень бдительно следить, и тех, у кого сейчас отрицательный результат анализа на коронавирус, подвергнуть повторному тестированию. Всем, у кого есть возможность забрать своих близких с отрицательным тестом, просят это сделать. "В самом деле это самое безопасное", - сказал Лаане.

По состоянию на сегодняшний день на Сааремаа зафиксировано 488 заболевших, из них 81 работников местной больницы. На стационарном лечении находится по данным на утро 58 пациентов, за сутки госпитализировано трое, умер один (75-летняя женщина, имевшая сопутствующие заболевания), получено 9 новых положительных анализов.

Выбывшим из строя медикам Курессаареской больницы найдена замена. "С материка на помощь прибыло 70 человек", - сообщил Лаане.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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