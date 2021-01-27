Глава больницы предлагал соратникам вне очереди привиться от коронавируса. Сегодня его освободили от должности

27 января на экстренном заседании совета Валгаской больницы было решено освободить Маргуса Ульста с поста члена правления из-за скандала с вакцинами.
На прошлой неделе выяснилось, что руководитель больницы реформист Маргус Ульст предлагал своим собратьям по клубу Rotary привиться от коронавируса вне очереди.
Председатель совета больницы Марек Сеэр назвал инцидент неприемлемым и отметил, что приоритеты государственной программы вакцинации имеют ключевое значение.
На собрании также было решено, что с 1 февраля и.о. руководителя больницы станет сам Сеэр. Для этого он подаст в отставку с поста главы совета.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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