Глава больницы предлагал соратникам вне очереди привиться от коронавируса. Сегодня его освободили от должности

На прошлой неделе выяснилось, что руководитель больницы реформист Маргус Ульст предлагал своим собратьям по клубу Rotary привиться от коронавируса вне очереди.

Председатель совета больницы Марек Сеэр назвал инцидент неприемлемым и отметил, что приоритеты государственной программы вакцинации имеют ключевое значение.

На собрании также было решено, что с 1 февраля и.о. руководителя больницы станет сам Сеэр. Для этого он подаст в отставку с поста главы совета.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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