27.01.2021, 12:50

Глава больницы предлагал соратникам вне очереди привиться от коронавируса. Сегодня его освободили от должности

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Глава больницы предлагал соратникам вне очереди привиться от коронавируса. Сегодня его освободили от должности
Foto: Õhtuleht

27 января на экстренном заседании совета Валгаской больницы было решено освободить Маргуса Ульста с поста члена правления из-за скандала с вакцинами.

На прошлой неделе выяснилось, что руководитель больницы реформист Маргус Ульст предлагал своим собратьям по клубу Rotary привиться от коронавируса вне очереди.

Председатель совета больницы Марек Сеэр назвал инцидент неприемлемым и отметил, что приоритеты государственной программы вакцинации имеют ключевое значение.

На собрании также было решено, что с 1 февраля и.о. руководителя больницы станет сам Сеэр. Для этого он подаст в отставку с поста главы совета.

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