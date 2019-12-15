Глава Alexela: потребителям продают дизель с биодобавками под видом чистого топлива

"Под лозунгом продажи свободного от биодобавок топлива происходит наглый обман потребителей", — написал Вахт в воскресенье в своем блоге.

Согласно действующим в Эстонии правилам, все продаваемое на заправке топливо должно содержать определенный средний процент биодобавок, но эту обязанность можно компенсировать продажей биометана, если же у сети заправочных станций нет возможности продавать биометан, то в бензин и дизельное топливо добавляется соответствующее количество этанола или биодизеля.

По словам Вахта, на рынке сейчас создалась аномальная ситуация, когда рекламируемое как чистый дизель топливо на самом деле содержит HVO (гидрированное растительное масло), за счет чего заправки выполняют свои обязательства перед законом. Такая возможность возникла благодаря номенклатуре товаров, используемой в Евросоюзе, в которой HVO и дизельное топливо имеют одинаковый код, кроме того, в Эстонии пока отсутствует техническая возможность определять наличие в топливе HVO путем химического анализа.

"При этом обращает на себя внимание, что рекламирующие чистый дизель фирмы ежемесячно представляют отчеты Департаменту окружающей среды, в которых показывается, что обязанность по биотопливу выполнена именно за счет HVO", — утверждает Вахт.