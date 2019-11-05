Гимназию Мустйыэ реновируют к 2022 году

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева ремонт школ и детских садов в приоритете у города. После реновации гимназии Мустйыэ в районе Хааберсти будут отреновированы все здания школ. ”Ученикам в школах и детских садах должны быть обеспечены современные условия для учебной деятельности и занятий по интересам. Рад, что ремонтные работы начнутся уже в следующем году”, — сказал вице-мэр, по словам которого учебная работа в отремонтированном здании может начаться в 2022 году.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги снаружи и издалека здание выглядит красиво, у школьной семьи уже давно со зданием были различные проблемы. ”Это было последнее здание школы с Хааберсти нуждающееся в серьёзных работах и мне, как старейшине приятно, что принятый бюджет это учитывает. После реконструкции школы Мустйыэ сможем сказать, что внешний вид теперь соответствует содержанию”, — добавил старейшина.

По словам директора школы Ольга Петровна Барабанер самой лучшей новостью к юбилею школы стала новость о полной реновации здания. ”Долго ждали этого события. Любая школа должна успевать идти в ногу со временем, следовать современным образовательным тенденциям и иметь возможность обучать детей на базе обновлённого мультимедийного, технологичного и функционального пространства. И мы очень рады, что следующий юбилей отметим в новом, модернизированном здании школы”,- поделилась впечатлениями директор школы.