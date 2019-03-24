Гимназисты Ласнамяэ строят культурные мосты

Во всех школах района созданы и функционируют ученические советы, благодаря которым учащиеся могут реализовывать свои инициативы. Большинство таких советов ведут свою деятельность порознь, и часто не знают, какие интересные проекты и мероприятия проходят в соседних школах.

По инициативе молодёжного совета при управе Ласнамяэ было организовано первое совместное мероприятие, куда были приглашены ученики старших классов из ученических представительств русских и эстонских школ района. Учениками каждой из представленной на встрече школы была подготовлена презентация, в которой школьники рассказали о своей активной деятельности в ученических организациях.

Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски отметила, что у молодого поколения не возникает проблем в понимании и общении, несмотря на различия в уровне владения тем или иным языком. ”Совместная деятельность школьных ученических советов важна, так как объединив свои силы ребята из эстонских и русских школ могут не только организовать крупные интересные мероприятия, но и способствовать решению актуальных школьных проблем”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

В рамках мероприятия были организованы рабочие комнаты, где, объединившись в небольшие группы старшеклассники обсудили актуальные проблемы, которые встречаются в общеобразовательных учреждениях двух общин и в процессе дискуссии вместе разработали пути их возможного решения.