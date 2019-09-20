20.09.2019, 16:07

Гигантский Eurojackpot сорвал нарвитянин. И уже решил, что будет делать с огромным выигрышем

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rus.delfi.ee
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Гигантский Eurojackpot сорвал нарвитянин. И уже решил, что будет делать с огромным выигрышем
Madis Veltman

30 августа при розыгрыше лотереи Eurojackpot выиграл игрок, купивший билет через интернет. Сумма выигрыша составила 846 843,80 евро. Сейчас стало известно, кому улыбнулась удача.

На сей раз везунчиком оказался мужчина из Ида-Вирумаа, который несколько лет назад переехал по работе в Нарву. В настоящее время деньги переведены ему на счет.

Победитель согласился рассказать Eesti Loto о себе и своих планах. По словам мужчины, он играет в лото — Eurojackpot, Bingo и Vikinglotto — время от времени. Билеты покупает всегда спонтанно, при этом следит, чтобы числа в билетах были приятными — связанными со значимыми для него датами.

Ранее у мужчины случались мелкие выигрыши, при этом у него никогда не было предчувствия, что должен обязательно выиграть джекпот.

О своем крупном выигрыше победитель узнал случайно, когда коллега стал рассказывать, что кому-то очень повезло. Мужчина проверил свой игровой счет и к своему большому удивлению обнаружил, что счастливчиком является именно он.

На выигранные деньги победитель планирует купить дом. Он уже давно мечтал о небольшом домике, но теперь сможет позволить себе апартаменты немножко попросторнее. С работы уходить не собирается, хотя считает, что мог бы немножко поездить посмотреть мир - раньше на это из-за работы оставалось не особо много времени.

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