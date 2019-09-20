Гигантский Eurojackpot сорвал нарвитянин. И уже решил, что будет делать с огромным выигрышем

На сей раз везунчиком оказался мужчина из Ида-Вирумаа, который несколько лет назад переехал по работе в Нарву. В настоящее время деньги переведены ему на счет.

Победитель согласился рассказать Eesti Loto о себе и своих планах. По словам мужчины, он играет в лото — Eurojackpot, Bingo и Vikinglotto — время от времени. Билеты покупает всегда спонтанно, при этом следит, чтобы числа в билетах были приятными — связанными со значимыми для него датами.

Ранее у мужчины случались мелкие выигрыши, при этом у него никогда не было предчувствия, что должен обязательно выиграть джекпот.

О своем крупном выигрыше победитель узнал случайно, когда коллега стал рассказывать, что кому-то очень повезло. Мужчина проверил свой игровой счет и к своему большому удивлению обнаружил, что счастливчиком является именно он.

На выигранные деньги победитель планирует купить дом. Он уже давно мечтал о небольшом домике, но теперь сможет позволить себе апартаменты немножко попросторнее. С работы уходить не собирается, хотя считает, что мог бы немножко поездить посмотреть мир - раньше на это из-за работы оставалось не особо много времени.