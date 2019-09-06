Гидроэлектростанция Линнамяэ продолжит работу: суд принял постановление о правовой защите

Суд издал сегодня постановление, которым запретил Департаменту окружающей среды предпринимать какие-либо действия для прекращения работы электростанции.

Департамент окружающей среды должен представить в суд ответ к вторнику, 10 сентября.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Департамент окружающей среды не продлил разрешение на специальное использование водой крупнейшей гидроэлектростанции в Линнамяэ, которое действовало до 5 сентября, в связи с тем, что предприятие Wooluvabrik не придерживалось графика оценки воздействий на окружающую среду.

Департамент защиты памятников старины не согласен с таким решением и считает, что вопрос нужно передать на рассмотрение правительства.