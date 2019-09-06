06.09.2019, 20:10

Гидроэлектростанция Линнамяэ продолжит работу: суд принял постановление о правовой защите


rus.delfi.ee
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Гидроэлектростанция Линнамяэ продолжит работу: суд принял постановление о правовой защите
Arno Mikkor

Таллиннский административный суд дал компании Wooluvabrik предварительную правовую защиту, что позволяет находящейся на реке Ягала гидроэлектростанции продолжить выработку электроэнергии.

Суд издал сегодня постановление, которым запретил Департаменту окружающей среды предпринимать какие-либо действия для прекращения работы электростанции.

Департамент окружающей среды должен представить в суд ответ к вторнику, 10 сентября.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Департамент окружающей среды не продлил разрешение на специальное использование водой крупнейшей гидроэлектростанции в Линнамяэ, которое действовало до 5 сентября, в связи с тем, что предприятие Wooluvabrik не придерживалось графика оценки воздействий на окружающую среду.

Департамент защиты памятников старины не согласен с таким решением и считает, что вопрос нужно передать на рассмотрение правительства.

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