Германия отнесла Ида-Вирумаа к региону высокого риска. Приезжающие обязаны сдать анализы

Все, кто находился в зоне риска в течение 14 дней до прибытия в Германию, обязаны сдать анализ на коронавирус. Если тестирование производится по прибытии в Германию (например, в аэропорту), до получения результата следует находиться в самоизоляции. Требование карантина не применяется к тем, кто перед прибытием в Германию сделал тест и получил отрицательный результат. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часа до прибытия.

Более подробную информацию можно найти на сайтах местных департаментов здравоохранения.

По действующей системе Германия принимает соответствующие решения каждую среду. Принимая во внимание коэффициент заболеваемости в Эстонии, желающие поехать в Германию в ближайшем будущем должны постоянно отслеживать информацию о том, какие регионы Эстонии были объявлены зоной повышенного риска.

Транзит через Германию в Эстонию разрешен для граждан ЭР и ее постоянных жителей. Прибывающие из регионов риска транзитные пассажиры не должны иметь признаков болезни. Также нужно быть готовым при необходимости доказать цель транзита (билеты на дальнейшие маршруты, бронировки и т.д.).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!