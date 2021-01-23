Германия объявила Эстонию зоной риска из-за коронавируса

Германия с сегодняшней ночи объявила всю Эстонию районом риска из-за коронавируса.
"С сегодняшней ночи вся Эстония является для Германии районом риска из-за коронавируса, и при поездках из Эстонии в Германию требуют подтверждение теста на коронавирус", — сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в социальной сети.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 968 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 487, или 9,8% от общего количества тестов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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