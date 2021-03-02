Германия, Дания, Эстония и Финляндия: цифровой суверенитет Европы гарантирует нам способность самим определять свое будущее

”Широкое использование цифровых технологий крайне важно для перезапуска экономики Европы, успеха, безопасности, конкурентоспособности и благосостояния общества. Это одна из главных возможностей и задач для Европы в будущем, которая должна помочь людям в Европе, ее обществу и экономике. Европа должна определить, какие технологии и сферы деятельности имеют ключевое стратегическое значение, и обеспечить свободное движение данных во всех областях внутреннего рынка. Правительства должны взять на себя ведущую роль. Для претворения в жизнь этих задач Европа нуждается в как можно более широком наборе инструментов в сфере политики в области инноваций, промышленности, конкуренции, торговли и других”, — пишут руководители четырех правительств.

Лидеры четырех государств считают необходимым обеспечить более эффективный доступ к конкуренции и рынку в основанном на обмене данными мире. Критически важные инфраструктура и технологии должны стать действенными и надежными. Также в письме подчеркивается важность дигитализации государственного управления, чтобы повысить доверие и развивать цифровые инновации.

В письме говорится, что цифровая независимость должна быть достигнута, опираясь на сильные стороны Европы, путем укрепления ее слабых сторон, а не за счет протекционизма и отторжения других. Поскольку ЕС является частью международных сетей поставок, то их нужно развивать в интересах европейских стран. Меркель, Фредериксен, Каллас и Марин подчеркивают приверженность идее свободного рынка и открытой, справедливой и основанной на правилах торговли и отмечают, что цифровая независимость именно это и значит для их стран.

Четыре страны отмечают в совместном письме, что для укрепления цифрового суверенитета Европы нужно сделать три шага: во-первых, определить имеющие критическую важность технологии и секторы, чтобы понять, что является сильными сторонами Европы, а в чем состоит ее слабость. Во-вторых, Европейский союз должен выработать более эффективный подход к критически важным технологиям и стратегическим секторам: для того, чтобы избежать зависимости, необходимо обеспечить открытость рынка и цепочек поставок. В-третьих, в письме подчеркивается важность создания системы оценивания, которая будет постоянной, проводиться периодически и базироваться на широкой общественной, научной и экономической основе. Целью системы оценивания является способствовать обновлению и развитию, чтобы обеспечить суверенитет Европы, ее конкурентоспособность и лидерские позиции в области развития цифровых технологий.