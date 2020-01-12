Генсек ООН пригласил Марину Кальюранд войти в консультативный совет по вопросам разоружения

”Генсек ООН ждет от меня в первую очередь вклада в обсуждение таких угроз безопасности как кибератаки, использование искусственного интеллекта в военной сфере и гибридные риски”, — отметила Марина Кальюранд.

В консультативный совет, который был основан в 1978 году, входят эксперты из 15 стран, в том числе и ядерных держав США, России, Великобритании, Франции и Индии. Генеральный секретарь ООН ждет от совета рекомендаций по обновлению сферы контроля за ядерными и обычными вооружениями в условиях все усложняющейся международной ситуации. Консультативный совет представит генсеку пакет рекомендаций к концу 2021 года.

”Я рада, что генеральный секретарь ООН посчитал нужным привлечь мои экспертные знания и мой опыт. Я участвовала и в работе группы по цифровому сотрудничеству ООН на период 2019-2020, которая представила генсеку свой рапорт в мае прошлого года”, –отметила она.