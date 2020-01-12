12.01.2020, 13:27

Генсек ООН пригласил Марину Кальюранд войти в консультативный совет по вопросам разоружения

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Marina Kaljurand
Марина КальюрандFoto: Priit Simson

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш пригласил депутата Европарламента, социал-демократа Марину Кальюранд в качестве независимого эксперта войти в состав консультативного совета ООН по вопросам разоружения.

”Генсек ООН ждет от меня в первую очередь вклада в обсуждение таких угроз безопасности как кибератаки, использование искусственного интеллекта в военной сфере и гибридные риски”, — отметила Марина Кальюранд.

В консультативный совет, который был основан в 1978 году, входят эксперты из 15 стран, в том числе и ядерных держав США, России, Великобритании, Франции и Индии. Генеральный секретарь ООН ждет от совета рекомендаций по обновлению сферы контроля за ядерными и обычными вооружениями в условиях все усложняющейся международной ситуации. Консультативный совет представит генсеку пакет рекомендаций к концу 2021 года.

”Я рада, что генеральный секретарь ООН посчитал нужным привлечь мои экспертные знания и мой опыт. Я участвовала и в работе группы по цифровому сотрудничеству ООН на период 2019-2020, которая представила генсеку свой рапорт в мае прошлого года”, –отметила она.

Консультативный совет по вопросам разоружения соберется в Женеве в конце января, темой встречи будут проблемы контроля за ядерным арсеналом.

”Недавние события в Иране, которые могут привести к выходу страны из ядерной сделки, отказ России и США от договора по ядерным ракетам средней дальности, а также истечение в ближайшие годы срока действия ряда соглашений по контролю за вооружениями усложнили ситуацию. Положение дел сложнее, чем во времена холодной войны, когда военное равновесие поддерживали Россия и США. Теперь же появились новые угрозы и новые игроки, и ООН должна очень основательно продумать, какие шаги предпринять в изменившемся мире”, — подчеркнула Марина Кальюранд.

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