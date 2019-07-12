Генпрокурор Перлинг и премьер-министр Ратас отвергают подозрения в сговоре
Генпрокурор Лавли Перлинг и премьер Юри Ратас отвергли спекуляции в СМИ о возможном сговоре, согласно которому полномочия Перлинг будут продлены на 5 лет, а Центристская партия сможет выйти из судебного процесса по обвинению в получении незаконных пожертвований, отделавшись крупным штрафом и условным наказанием. Об этом пишет rus.err.ee.
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