Генпрокурор Перлинг и премьер-министр Ратас отвергают подозрения в сговоре

"Достигнутое соглашение предусматривает шестизначную сумму штрафа", — сказала "Актуальной камере" генеральный прокурор Лавли Перлинг.

Соглашение вызвало у некоторых газет подозрения в совершении своего рода закулисной сделки, выгодной и Перлинг, и правящей партии.

"Никаких договоренностей относительно судопроизводства у нас не было, о такого рода договоренностях между премьер-министром и генпрокурором не может быть и речи", — заявил Ратас.

"Условия этого соглашения являются результатом переговоров адвокатов, прокуроров и обвиняемого. Это не имеет никакого отношения к факту моей встречи и беседы с Юри Ратасом, и попытки как-то связать эти два события являются беспочвенной спекуляцией", — сказала Перлинг.