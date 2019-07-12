Генпрокурор Перлинг и премьер-министр Ратас отвергают подозрения в сговоре

Генпрокурор Лавли Перлинг и премьер Юри Ратас отвергли спекуляции в СМИ о возможном сговоре, согласно которому полномочия Перлинг будут продлены на 5 лет, а Центристская партия сможет выйти из судебного процесса по обвинению в получении незаконных пожертвований, отделавшись крупным штрафом и условным наказанием. Об этом пишет rus.err.ee.
"Достигнутое соглашение предусматривает шестизначную сумму штрафа", — сказала "Актуальной камере" генеральный прокурор Лавли Перлинг.
Соглашение вызвало у некоторых газет подозрения в совершении своего рода закулисной сделки, выгодной и Перлинг, и правящей партии.
"Никаких договоренностей относительно судопроизводства у нас не было, о такого рода договоренностях между премьер-министром и генпрокурором не может быть и речи", — заявил Ратас.
"Условия этого соглашения являются результатом переговоров адвокатов, прокуроров и обвиняемого. Это не имеет никакого отношения к факту моей встречи и беседы с Юри Ратасом, и попытки как-то связать эти два события являются беспочвенной спекуляцией", — сказала Перлинг.
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