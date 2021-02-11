Генпрокурор Лавли Перлинг ушла с должности: "так мое слово будет свободным"
Министр юстиции Марис Лаури освободила генерального государственного прокурора Лавли Перлинг от должности по ее собственному желанию.
Министр юстиции Марис Лаури освободила генерального государственного прокурора Лавли Перлинг от должности по ее собственному желанию.
Перлинг сказала Delfi, что решила уйти сама и подала заявление об уходе.
”Так проще всего сделать следующий шаг и так мое слово будет свободным”, — пояснила Перлинг и подтвердила, что пол следующим шагом подразумевает политику. ”Да, это политика, но что конкретно, -покажет время”.
Примечательно, что Перлинг не дослужила всего 7 месяцев до 25-летнего стажа, необходимого для льготной пенсии по роду деятельности. ”Иногда нужно ставить ”мы” выше, чем ”я””, — пояснила она.
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