Генпрокурор Лавли Перлинг ушла с должности: "так мое слово будет свободным"

Перлинг сказала Delfi, что решила уйти сама и подала заявление об уходе.

”Так проще всего сделать следующий шаг и так мое слово будет свободным”, — пояснила Перлинг и подтвердила, что пол следующим шагом подразумевает политику. ”Да, это политика, но что конкретно, -покажет время”.

Примечательно, что Перлинг не дослужила всего 7 месяцев до 25-летнего стажа, необходимого для льготной пенсии по роду деятельности. ”Иногда нужно ставить ”мы” выше, чем ”я””, — пояснила она.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.