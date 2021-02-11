11.02.2021, 12:33

Генпрокурор Лавли Перлинг ушла с должности: "так мое слово будет свободным"

 (7)
EST
Lavly Perling
Lavly PerlingFoto: Rauno Volmar

Министр юстиции Марис Лаури освободила генерального государственного прокурора Лавли Перлинг от должности по ее собственному желанию.

Перлинг сказала Delfi, что решила уйти сама и подала заявление об уходе.

”Так проще всего сделать следующий шаг и так мое слово будет свободным”, — пояснила Перлинг и подтвердила, что пол следующим шагом подразумевает политику. ”Да, это политика, но что конкретно, -покажет время”.

Примечательно, что Перлинг не дослужила всего 7 месяцев до 25-летнего стажа, необходимого для льготной пенсии по роду деятельности. ”Иногда нужно ставить ”мы” выше, чем ”я””, — пояснила она.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: