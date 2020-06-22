Генпрокурор Эстонии: прокуратуре трудно расследовать международные мошеннические схемы

Пармас рассказал, что при расследовании таких преступлений прокуратура сталкивается с проблемами, когда дело выходит за пределы Эстонии. ”Для расследования таких дел требуется большая международная работа”, — заметил он. Если же в инциденте задействованы страны извне Европейского союза, расследование может столкнуться с проблемами.

По словам Пармаса, сейчас прокуратура занимается тремя подобными делами, о которых известно общественности. Сколько таких схем у прокуратуры в работе в целом, он комментировать не стал.

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