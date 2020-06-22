Генпрокурор Эстонии: прокуратуре трудно расследовать международные мошеннические схемы(4)
По словам генерального прокурора Эстонии Андреса Пармаса, в Эстонии наблюдается рост количества инцидентов в связи с краудфандинговыми платформами и мошенничеством в сфере инвестиций, пишет dv.ee.
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