Генконсул РФ в Эстонии: все наши сотрудники будут рады сделать прививку Pfizer, не порочьте врачей

Вы сейчас получили вакцину от коронавируса?

Да.

Это была уже вторая?

Да.

Pfizer?

Да.

А как так получилось, ведь сейчас вакцина предусмотрена только для медработников, коим вы не являетесь?

У меня очень больные легкие. Врач (По данным Delfi — это старший врач отделения пульмонологии Вероника Ильина), который меня лечил в прошлом году, сказал: ”У вас очень плохие легкие, у вас кровохарканье. Поэтому вам нужно будет в обязательном порядке сделать прививку, иначе вы не выживете”. Вот, примерно, был такой контекст.

Российские сми писали, что вакцина Pfizer — это ”уколы смерти”.

Это неправда. Российская пресса, она такая же свободная, как и ваша. Каждый журналист пишет что хочет, выполняет задание редакции. Я лично знаю, что все наши сотрудники, если будет такая возможность, будут рады сделать прививку Pfizer. Насколько я знаю, посольство России в Таллинне получило, как и многие другие дипломатические представительства, ноту МИД Эстонии с предложением сделать прививку дипломатическому корпусу. Никто из моих коллег, которых я знаю, не говорил, что это ”вакцина смерти”. Не было такого. Знаете, первого числа (1 февраля, интервью было сделано в конце января - прим RusDelfi) я уезжаю, у меня заканчивается командировка. Это еще одна причина, почему мне нужно было сделать прививку. Я договорился, чтобы все мои сотрудники получили прививку, но она будет сделана в Ивангороде на следующей неделе. Я буду очень рад, если никто из моих ребят не заразит ни одного эстонца, и мы будем жить в мире и согласии и все будет хорошо. Я верю в это.

У вас заканчивается срок полномочий консула в Эстонии. Почему вы не подождали, чтобы получить вакцину Sputnik V?

Мне предложили сделать прививку 2 января. Первый укол я сделал 5 января в день своего рождения. А сегодня (27 января — прим.) я сделал второй укол. Мне казалось, что прежде чем выезжать, нужно последовать совету врача, который меня лечил, как я уже говорил от атипичной пневмонии.

Администрация больницы в курсе, что вы получили вакцину?

Это вопрос не ко мне. Я считаю, что здесь нет никаких нарушений. Врачи исходили из того, что жизнь человека важнее.