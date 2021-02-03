03.02.2021, 16:15

Генконсул РФ в Эстонии: все наши сотрудники будут рады сделать прививку Pfizer, не порочьте врачей

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Холгер Роонемаа
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Генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил две дозы вакцины Pfizer. Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht встретили генконсула у больницы сразу после того, как он получил вторую вакцину. После данной публикации Департамент здоровья начал надзорное производство по факту вакцинации российского дипломата.

Представляем вам полную версию интервью с Грибковым.

Вы сейчас получили вакцину от коронавируса?

Да.

Это была уже вторая?

Да.

Pfizer?

Да.

А как так получилось, ведь сейчас вакцина предусмотрена только для медработников, коим вы не являетесь?

У меня очень больные легкие. Врач (По данным Delfi — это старший врач отделения пульмонологии Вероника Ильина), который меня лечил в прошлом году, сказал: ”У вас очень плохие легкие, у вас кровохарканье. Поэтому вам нужно будет в обязательном порядке сделать прививку, иначе вы не выживете”. Вот, примерно, был такой контекст.

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Российские сми писали, что вакцина Pfizer — это ”уколы смерти”.

Это неправда. Российская пресса, она такая же свободная, как и ваша. Каждый журналист пишет что хочет, выполняет задание редакции. Я лично знаю, что все наши сотрудники, если будет такая возможность, будут рады сделать прививку Pfizer. Насколько я знаю, посольство России в Таллинне получило, как и многие другие дипломатические представительства, ноту МИД Эстонии с предложением сделать прививку дипломатическому корпусу. Никто из моих коллег, которых я знаю, не говорил, что это ”вакцина смерти”. Не было такого. Знаете, первого числа (1 февраля, интервью было сделано в конце января - прим RusDelfi) я уезжаю, у меня заканчивается командировка. Это еще одна причина, почему мне нужно было сделать прививку. Я договорился, чтобы все мои сотрудники получили прививку, но она будет сделана в Ивангороде на следующей неделе. Я буду очень рад, если никто из моих ребят не заразит ни одного эстонца, и мы будем жить в мире и согласии и все будет хорошо. Я верю в это.

У вас заканчивается срок полномочий консула в Эстонии. Почему вы не подождали, чтобы получить вакцину Sputnik V?

Мне предложили сделать прививку 2 января. Первый укол я сделал 5 января в день своего рождения. А сегодня (27 января — прим.) я сделал второй укол. Мне казалось, что прежде чем выезжать, нужно последовать совету врача, который меня лечил, как я уже говорил от атипичной пневмонии.

Администрация больницы в курсе, что вы получили вакцину?

Это вопрос не ко мне. Я считаю, что здесь нет никаких нарушений. Врачи исходили из того, что жизнь человека важнее.

А бутылки, которые были у вас в пакете, предназначены для доктора? (Прибыв в Ида-Вирускую центральную больницу, генконсул достал из багажника автомобиля пакетик с надписью Tax Free, в котором звенели бутылки. Вышел он уже без пакета — прим.).

Нет.

Но у вас теперь нет их!

Это неправда. Это не для доктора были бутылки. Это были сувениры медсестрам, которые меня лечили в прошлом году. Я же в реанимации лежал три дня. С 1983 года у меня было две операции на легких. Поэтому, если вы начнете полоскать врачей, это будет нечестно с вашей стороны. Я говорю искренне.

Побочных эффектов от вакцины у вас нет?

Нет. Поскольку профессионалы — это действительно люди с большой буквы, они знают свое дело. Когда 5-го числа я сделал первую прививку, то она была совершенно безболезненной. Вот и сегодня все было сделано в соответствии с инструкциями. И я вас очень попросил бы не порочить никого, поскольку ваши врачи, которые лечат в первую очередь ваших людей, действительно очень порядочные люди. Если будете что-то публиковать, пожалуйста, не выдергивайте из контекста из моих слов, не ищите какого-то криминала, преступления. Я считаю, это был жест гуманности со стороны больницы, которая меня лечила, которая меня в содержала в реанимации, которая сделала все, чтобы я выжил и сейчас был рядом с вами.

Вам не кажется, что это нехорошо, ведь не все местные жители и медработники получили вакцину, а у вас она есть?

Я могу только сказать за себя. Это мне было предложено с учетом моего состояния здоровья и я согласился. Все!

А кто из докторов вам дал вакцину, это была Ильина?

Я вам рекомендую обратиться в больницу.

Это хороший подарок для вас?

Ну как сказать. В плане сохранения моей жизни — да, здесь вы действительно правы. Я благодарен больнице за то, что они, зная состояние моих легких, это предложили. Ребята, старайтесь, все-таки, в любом деле находить что-то полезное, что нас сближает. Вот знаете, один из ваших коллег Самуэль Голомб прислал мне письмо. ”Вот, ваша сотрудница или сотрудник на стоянке раскурочил машину. Я стал разбираться, там царапинка, даже не царапинка — след от резины. Мы сразу же связались со страховой компанией. Сразу готовы были принести извинения. Мы так и не нашли того, кто владелец этой машины. Сообщили в страховую компанию, все сделали по совести.

А сейчас кто-то спустя полтора года вдруг вспомнил об этой царапине и пытался раздуть скандал. Я сразу же ответил Голомбу, буквально дня через три после его обращения, руководствуясь нашим 59-м федеральным законом (Сроки рассмотрения письменного обращения — прим.). В конце письма я ему написал: ”Уважаемый господин Голомб. Первого числа я завершаю свое пребывание здесь в Эстонии и по итогами трехлетней командировки удовлетворен общением с эстонской стороной. И лишь единожды испытал чувство сожаления, когда ознакомился с той историей”. Вернее с попытками неустановленного лица раздуть эту историю с трехкопеечным ущербом, где нет заявления потерпевшей стороны.

Если и наша вакцина будет зарегистрирована у вас, то вы тоже будете иметь возможность ею привиться. Вы знаете, что мы помогаем абсолютно всем, у нас нет желания кому-то навредить. Наоборот, мы открыты для диалога, вы сами видите, стараемся помочь всем, кому можно.

За время коронавируса я помогал многим: съездить в Ивангород или в Сланцы забрать своих детей или родителей с двойным гражданством. Тем, кто уже использовал свое право на однократный выезд из России, либо эстонцам, которым хотелось поехать к своим родителям, живущим в Ленинградской области. Мы помогали всем добросовестно. Вы можете пообщаться с руководством Нарвы, увидите сколько было сделано доброго, хорошего.

Многие люди делают что-то хорошее.

Нет, немногие. Есть многие, которые норовят создать проблемы.

У вас паспорт иммунизации тоже есть?

Паспорт будет. Надеюсь, перед выездом его получу. Вы не обиделись на меня?

Почему?

Я был с вами честен.

Вы, наверное, честный человек.

Вы знаете, я всегда исходил из того, что самое главное в человеческих отношениях — это честность. Поскольку любая ложь всегда вылезет. Поэтому если вам что-то нужно будет или Delfi, вы не стесняйтесь, обращайтесь. Вчера на мое место уже приехал новый генеральный консул Мамаев Александр Викторович. Он дважды здесь работал в посольстве, был консульским заведующим.

Все зависит от вопроса.

Кто вас прислал, честно?

Компания Delfi. С какими чувствами вы покидаете Эстонию?

Хорошими, скажу честно. Это была очень хорошая командировка. У меня были и Марсель, и Монако, и Норвегия.

Есть разница?

Здесь я встретил много близких мне по духу людей. Я ни разу не столкнулся с какими-то оскорблениями. Была у нас одна заявительница, не буду называть ее фамилию, которая пыталась нас оболгать, что мы общаемся с ее мужем, как с врагом народа. Обижалась, что мы ее супругу вовремя не выдали паспорт. Вы, наверняка, видели эту статью. Ваш коллега Виталий Бесчастный писал.

Есть такой.

Есть такой. Мы разобрались, все что можно сделали, помогли, паспорт выдали. Ну, а ее пришлось немного наказать. Ее я включил в сигнальный список и сказал, что до тех пор, пока она не отзовет свои обвинения, я к сожалению, не могу ее имя изъять оттуда. Это было тоже честно.

Спасибо большое вам!

Ребята, прошу только об одном — о честности. Не шельмуйте больницы. Если б вы посмотрели флюорографию моих легких, вы б сказали, как этот старик, которому уже 66-й год, как он ещё живёт. Поэтому, я вам благодарен и вашей системе здравоохранения. Всё честно.

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