Генеральная репетиция переписи населения продолжится по телефону

В выборку тестового опроса включена тысяча адресов — чуть менее половины ответов проживающих по этим адресам респондентов были получены по интернету. По словам руководителя проекта переписи населения и жилищного фонда Департамента статистики Лийны Осила, задача переписчиков — выяснить, какова доля попавших в выборку адресов, по которым никто не проживает, и собрать данные с адресов, жители которых не приняли участие в интернет-анкетировании.

”Наибольшая доля ответов по интернету пришлась на Харьюский уезд, в котором в выборку было включено 554 адреса. В случае 167 из них были получены данные обо всех проживающих там людях. Жители еще 106 адресов Харьюмаа приступили к заполнению анкеты, но данные поступили не обо всех членах домохозяйств, поэтому с жителями этих адресов свяжутся и наши переписчики”, — пояснила Осила.

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По интернету также удалось собрать данные не менее одной пятой попавших в выборку адресов из Тартуского, Раплаского, Йыгеваского и Выруского уездов. Доля ответивших по интернету в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа была ниже. ”В некоторых случаях доля ответивших по интернету респондентов оказалась, к примеру, ниже, поскольку в выборку были включены адреса дачного сектора. Следующий этап тестового опроса окончательно прояснит, проживают люди по этим адресам круглогодично или нет”, — добавила руководитель проекта переписи.

В электронной среде Департамента статистики тестовый опросник могли заполнить все жители Эстонии — были и такие, кто заполнил анкету по собственной инициативе из любопытства, не получив для этого соответствующего оповещения. ”На самом деле через интернет были получены данные более 2000 человек. Отдельное признание хочется выразить тем, кто в ходе тестового опроса оставил отзывы как о самих вопросах, так и о пояснительной вспомогательной информации. Мы просмотрим все соображения, которыми с нами поделились респонденты, и, если что-то потребует изменений, к началу переписи населения внесем необходимые поправки”, — уточнила Осила.

Цель тестового опроса переписи населения — протестировать все необходимые для проведения большой переписи шаги. Как в ходе тестового опроса, так и во время самой переписи населения, людям будут задаваться вопросы о владении иностранными языками и диалектами, религиозных убеждениях и ограничениях, вызванных проблемами со здоровьем. Каждый совершеннолетний должен будет сам предоставить свои ответы. За несовершеннолетних членов семьи смогут ответить проживающие по тому же адресу родители, а с 15-летнего возраста ребенок сможет заполнить переписной лист сам.