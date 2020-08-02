Генерал НАТО: чтобы остановить вторжение России в Балтию, нужны вложения в инфраструктуру

Фоллмер рассказал, что в последние годы начал успешно работать так называемый ”военный Шенген”, который позволяет воинским частям передвигаться внутри блока без бюрократических проволочек. Теперь пришло время привести в порядок инфраструктуру.

”В наши дни не нужно в качестве воздерживающего средства размещать в странах-участницах контингент в сотни тысяч военных. Технически эти силы можно быстро передвигать, поэтому надо привести в порядок инфраструктуру внутри территорий, чтобы можно было быстро перекинуть наши части в те страны, где они наиболее нужны”, — объяснил Фоллмер.

Например, если НАТО надо будет поставить в Балтию 100 танков, то их будут перевозить в специальных трейлерах по дорогам. Общая сумма танка и трейлера — более 100 тонн. Не все мосты и путепроводы смогут выдержать такой вес, объяснил Фоллмер. По его мнению, улучшение инфраструктуры не только поможет привести её в порядок, но и отправит серьёзный сигнал России. ”Там быстро поймут — да, они готовятся”, — сказал генерал.

Притом речь идет не только о странах, расположенных вдоль восточной границы ЕС, но и других странах, где расположен контингент НАТО, например, Германия. По словам Фоллмера, самым проблемным участком в регионе является Сувалкский коридор — граница между Литвой и Польшей вблизи Калиниградского края. Гипотетически Россия может использовать эту территорию, чтобы отсечь страны Балтии от остального НАТО. Фоллмер сказал, что за эту территорию отвечают Польша и Литва и у них разработан тактический план по защите этой территории.