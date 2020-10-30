Генерал-майор армии США посетил Эстонию, чтобы подчеркнуть важность миссии пятого армейского корпуса в Европе

Во время своего визита МакКенрик встретился с высшим руководством Министерства обороны Эстонии и Сил обороны Эстонии, в том числе с канцлером Министерства обороны Кристьяном Прикком и заместителем командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майором Индреком Сирелом.

”Пятый корпус благодарен за встречу с высшим руководством Эстонии, которая помогла улучшить нашу осведомленность о регионе и определить возможности будущего сотрудничества, которые появятся после того, как мы обеспечим постоянное присутствие в нашем передовом штабе в Познани, Польша. Мы выражаем приверженность США сдерживанию, а также твердую уверенность в том, что мы готовы обеспечить безопасность Балтийских стран”, — сказал генерал-майор МакКенрик.

Пятый корпус армии США был активирован 16 октября 2020 года. Он находится в Польше и обеспечивает постоянную ротацию, а также предназначен для создания возможности формировать, сдерживать, бороться и побеждать в Европе. Расположенный в Форт-Ноксе, штат Кентукки, с передовым командным пунктом в Познани, Польша, пятый корпус выстраивает боевую готовность между вооруженными силами США и их союзниками и партнерами, а также повышает способность к взаимодействию, противодействует враждебному влиянию и сдерживает агрессию.

Передовая позиция Европейского командования вооруженных сил США демонстрирует неизменную приверженность Соединенных Штатов к защите взаимных интересов и является основой нашей способности реагировать на угрозы в регионе. Европейское командование вооруженных сил США и Силы обороны Эстонии продолжают сотрудничество, чтобы реализовать общие стратегические цели и обеспечить стабильность в регионе. Сотрудничество в сфере обороны — ключевой компонент этих отношений. С 2015 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 200 миллионов долларов. Для повышения готовности и оперативной совместимости, США также проводят регулярные учения и военное сотрудничество с Силами обороны Эстонии.