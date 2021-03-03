Гендиректор торговой палаты: требовать от охранника закона, который обязывает носить маски, крайне безответственно

”Торговые центры, охранные фирмы, магазины и предприятия в целом — те, кто сегодня прилагают дополнительные усилия и несут дополнительные расходы, чтобы их работники и клиенты могли находиться в безопасной среде, — безусловно, заслуживают похвалы”, — пишет Пальтс.
По его словам, именно социальная ответственность и забота друг о друге — это то, что может помочь избежать ужесточения ограничений до уровня, когда потребуется внедрение мер на законодательном уровне.
"Если мы сегодня идем в магазин без маски с настроем, который побуждает нас завязать драку с желающими помочь работниками, то чего же ожидать в случае запрета на встречи с друзьями и близкими? Или что произойдет, если придется закрыть магазины, как прошлой весной? Чтобы дело до этого не дошло, разумно носить маску и держать дистанцию, защищая себя и других”.
"Требовать от охранника магазина закона, который обязывает носить маски, в нынешней ситуации крайне безответственно. Всего лишь год назад некоторым не нравилось, что государство выступает практически в роли няньки и законов слишком много. Сегодня же мы громогласно заявляем в дверях торгового центра, что если нет закона, то и обязательства мы выполнять не будем. Свободу мы можем создать только сами, показав, что мы хорошо справляется и без статей в пенитенциарном кодексе или правовых актов в Riigi Teataja”, — резюмировал Пальтс.
Напомним, что позавчера около 13 часов разгорелся конфликт в торговом центре Рокка-аль-Маре, где 34-летний мужчина отказался на входе в магазин надеть маску или другим образом прикрыть лицо.
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