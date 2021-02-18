Гендиректор Торговой палаты: логику ограничений трудно понять. Не стоит проводить мероприятия для 200 человек!

"Мы ждем официального текста и пояснительной записки, тогда станет ясно. Сейчас у нас только информация с пресс-конференции. Местами ее трудно понять, но, быть может, пояснительная записка всё прояснит", — сказал Палтс.
Палтс беспокоится, что неясность ограничений может привести к тому, что поведение людей не изменится. "Если где-то вводятся жесткие меры и в то же время разрешается собирать в закрытом помещении 200 человек, то это не выглядит правильным. Как директор спа я сегодня не смог бы ничего сказать клиентам — буду я открыт или нет? Спортом можно заниматься, а водные центры должны быть закрыты", — недоумевает Палтс.
По его мнению, предприятия нельзя заставлять переводить работников на удаленку. Где-то это возможно, где-то нет.
"Предприятия относятся к этому благосклонно. Это было видно еще весной. Если это возможно, они так делают. Но опасность заражения на общественных мероприятиях выше".
Палтс отмечает, что у каждого ограничения есть своя цена. Это и является причиной, почему в Эстонии они были самыми мягкими. Нужно ли закручивать гайки? По мнению руководителя торгово-промышленной палаты, у правительства для этого есть научный совет и прочие советники.
"Самое главное — чтобы люди относились к ограничениям серьезно. Исходить можно было бы из того, чтобы не собираться. Если даже и можно в закрытом помещении собрать 200 человек, то не стоит делать этого. Хотя остается вопрос, есть ли смысл вообще это разрешать?" — размышляет Палтс.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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