Гендиректор Торговой палаты: логику ограничений трудно понять. Не стоит проводить мероприятия для 200 человек!

"Мы ждем официального текста и пояснительной записки, тогда станет ясно. Сейчас у нас только информация с пресс-конференции. Местами ее трудно понять, но, быть может, пояснительная записка всё прояснит", — сказал Палтс.

Палтс беспокоится, что неясность ограничений может привести к тому, что поведение людей не изменится. "Если где-то вводятся жесткие меры и в то же время разрешается собирать в закрытом помещении 200 человек, то это не выглядит правильным. Как директор спа я сегодня не смог бы ничего сказать клиентам — буду я открыт или нет? Спортом можно заниматься, а водные центры должны быть закрыты", — недоумевает Палтс.

По его мнению, предприятия нельзя заставлять переводить работников на удаленку. Где-то это возможно, где-то нет.

"Предприятия относятся к этому благосклонно. Это было видно еще весной. Если это возможно, они так делают. Но опасность заражения на общественных мероприятиях выше".

Палтс отмечает, что у каждого ограничения есть своя цена. Это и является причиной, почему в Эстонии они были самыми мягкими. Нужно ли закручивать гайки? По мнению руководителя торгово-промышленной палаты, у правительства для этого есть научный совет и прочие советники.

"Самое главное — чтобы люди относились к ограничениям серьезно. Исходить можно было бы из того, чтобы не собираться. Если даже и можно в закрытом помещении собрать 200 человек, то не стоит делать этого. Хотя остается вопрос, есть ли смысл вообще это разрешать?" — размышляет Палтс.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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