Гендиректор PPA: преступник при задержании повесил на грудь табличку "я covid-позитивный" на русском языке

Как пандемия повлияла на следователей? "Мы работаем с государственной тайной, и ее нельзя обрабатывать вне нашего здания. Ясно также, что с агентом для добычи информации долго виртуальные переговоры не ведут. Нельзя также позволить, чтобы мы выносили киберследствие из лаборатории. Это просто небезопасно. Преступник очень заинтересован, чтобы наложить лапу на нашу базу данных, и работа за пределами здания, к сожалению, меньше защищена. Поэтому есть те линии работы, где пришлось рискнуть, чтобы работа продолжалась в здании. Но этот риск можно смягчить, и это, на самом деле, вопрос дисциплины. Мы моем руки, носим маски, работаем в здании рассредоточенно, проветриваем помещения".
В расследовании преступлений не ослабили хватку? "Частично, может, конечно, но не в важных преступлениях. Мы сразу весной, прежде чем объявили чрезвычайное положение, начали использовать очень строгие меры: уровни кризисной ситуации Альфа, Браво, Чарли. Альфа — обычная ситуация, Браво — с отдельными правилами и Чарли — уже полный кризис. Мы сейчас по-прежнему в ситуации Браво, и это означает для нас то, что есть рассредоточенность и определенные правила. Будем честными, наши вертолеты никогда не были такими чистыми, как сейчас. После каждого медицинского полета все дезинфицировали. И тех полетов, где мы доставляли тяжелых больных в Тарту или Северо-Эстонскую региональную больницу, было довольно много".
Вахер подтвердил, что пилоты не заболели: "И я не могу привести ни одного примера, где мы, делая свою работу — встречаясь с агентом, задерживая преступника, проводя обыск, помогая человеку на улице, — заразились бы. У нас, разумеется, есть больные, десятки, но мы сами очень серьезно расследуем очаги заражения, потому что расследовать мы умеем. Наши следователи не испугались и того, когда человек, которого поехали задерживать, повесил себе на грудь табличку формата А4 на русском языке: я covid-позитивный".
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