Гендиректор PPA: преступник при задержании повесил на грудь табличку "я covid-позитивный" на русском языке

По словам Вахера, пандемия не особенно повлияла на жизнь преступников: "Весной мы тщательно следили за ситуацией, чтобы понять, какой появляющийся с пандемией рынок они начнут использовать. Например, следили, появится ли на рынке что-то такое, что начнут продавать под видом вакцины. Мол, покупайте наш Torusiil (средство для чистки труб — прим. ред.), делайте укол и выздоровеете. Говорили ведь, что где-то существует вакцина, кроме этого есть влияние России, особенно в Ида-Вирумаа. Житель Нарвы получает зарплату или пенсию и ходит через границу, чтобы приносить продукты, сигареты, алкоголь. Мы смотрели, может ли начать двигаться через границу и другой товар, но его не появилось. Границы, конечно, и закрыли. Если в обычные дни на пограничном пункте в Нарве было 15 000 пересекающих границу, то теперь это число упало до 1000-1300. Большая часть по-прежнему грузовые перевозки".

"Но в 2020-м мы видели тенденцию, что мошенники, которые взламывают психологию людей, изменили свою тактику. Если раньше обманывали предпринимателей или людей, у которых было больше денег, и единичными случаями получали большую добычу, то на сегодняшний день основная тактика другая: больше раз и сначала маленькие суммы. Результат такой же, но просто увеличилось количество раз. Опасность в том, что под удар попадает, может быть, не особенно хорошо материально обеспеченный человек и у него забирают и это последнее", — рассказывает Вахер.

"Пандемия создала ситуацию, где сеть контактов исчезает и люди больше наедине и с финансовыми решениями. В то же время они больше думают о виртуальных возможностях инвестировать. Особенно если они потеряли работу. С другой стороны, экономический рост годами был успехом Эстонии, у людей появились свободные деньги, которые инвестировать. Преступник сразу понимает, что это то место: создают фальшивые инвестиционные среды, которые на первый взгляд кажутся очень прибыльными, человек и получает за пару месяцев мнимую прибыль, а потом он разом платит очень много и лишается всего", — продолжает Вахер.