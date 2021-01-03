03.01.2021, 12:20

Гендиректор PPA: преступник при задержании повесил на грудь табличку "я covid-позитивный" на русском языке


Кярт Анвельт
EST
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Ilmar Saabas

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны ( PPA) Эльмар Вахер в интервью Eesti Päevaleht рассказал о работе полиции во время пандемии.

По словам Вахера, пандемия не особенно повлияла на жизнь преступников: "Весной мы тщательно следили за ситуацией, чтобы понять, какой появляющийся с пандемией рынок они начнут использовать. Например, следили, появится ли на рынке что-то такое, что начнут продавать под видом вакцины. Мол, покупайте наш Torusiil (средство для чистки труб — прим. ред.), делайте укол и выздоровеете. Говорили ведь, что где-то существует вакцина, кроме этого есть влияние России, особенно в Ида-Вирумаа. Житель Нарвы получает зарплату или пенсию и ходит через границу, чтобы приносить продукты, сигареты, алкоголь. Мы смотрели, может ли начать двигаться через границу и другой товар, но его не появилось. Границы, конечно, и закрыли. Если в обычные дни на пограничном пункте в Нарве было 15 000 пересекающих границу, то теперь это число упало до 1000-1300. Большая часть по-прежнему грузовые перевозки".

"Но в 2020-м мы видели тенденцию, что мошенники, которые взламывают психологию людей, изменили свою тактику. Если раньше обманывали предпринимателей или людей, у которых было больше денег, и единичными случаями получали большую добычу, то на сегодняшний день основная тактика другая: больше раз и сначала маленькие суммы. Результат такой же, но просто увеличилось количество раз. Опасность в том, что под удар попадает, может быть, не особенно хорошо материально обеспеченный человек и у него забирают и это последнее", — рассказывает Вахер.

"Пандемия создала ситуацию, где сеть контактов исчезает и люди больше наедине и с финансовыми решениями. В то же время они больше думают о виртуальных возможностях инвестировать. Особенно если они потеряли работу. С другой стороны, экономический рост годами был успехом Эстонии, у людей появились свободные деньги, которые инвестировать. Преступник сразу понимает, что это то место: создают фальшивые инвестиционные среды, которые на первый взгляд кажутся очень прибыльными, человек и получает за пару месяцев мнимую прибыль, а потом он разом платит очень много и лишается всего", — продолжает Вахер.

Как пандемия повлияла на следователей? "Мы работаем с государственной тайной, и ее нельзя обрабатывать вне нашего здания. Ясно также, что с агентом для добычи информации долго виртуальные переговоры не ведут. Нельзя также позволить, чтобы мы выносили киберследствие из лаборатории. Это просто небезопасно. Преступник очень заинтересован, чтобы наложить лапу на нашу базу данных, и работа за пределами здания, к сожалению, меньше защищена. Поэтому есть те линии работы, где пришлось рискнуть, чтобы работа продолжалась в здании. Но этот риск можно смягчить, и это, на самом деле, вопрос дисциплины. Мы моем руки, носим маски, работаем в здании рассредоточенно, проветриваем помещения".

В расследовании преступлений не ослабили хватку? "Частично, может, конечно, но не в важных преступлениях. Мы сразу весной, прежде чем объявили чрезвычайное положение, начали использовать очень строгие меры: уровни кризисной ситуации Альфа, Браво, Чарли. Альфа — обычная ситуация, Браво — с отдельными правилами и Чарли — уже полный кризис. Мы сейчас по-прежнему в ситуации Браво, и это означает для нас то, что есть рассредоточенность и определенные правила. Будем честными, наши вертолеты никогда не были такими чистыми, как сейчас. После каждого медицинского полета все дезинфицировали. И тех полетов, где мы доставляли тяжелых больных в Тарту или Северо-Эстонскую региональную больницу, было довольно много".

Вахер подтвердил, что пилоты не заболели: "И я не могу привести ни одного примера, где мы, делая свою работу — встречаясь с агентом, задерживая преступника, проводя обыск, помогая человеку на улице, — заразились бы. У нас, разумеется, есть больные, десятки, но мы сами очень серьезно расследуем очаги заражения, потому что расследовать мы умеем. Наши следователи не испугались и того, когда человек, которого поехали задерживать, повесил себе на грудь табличку формата А4 на русском языке: я covid-позитивный".

Сам Вахер тоже избежал вируса: "Уже весной мы договорились, кто находится в здании, кто нет. Схему на стену, у всех есть заместитель. Все ключевые места были и есть проиграны".

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