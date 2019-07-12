Гендиректор полиции Эльмар Вахер степени магистра не лишится, но оценка за дипломную работу будет снижена

Степень магистра аннулирована не будет, но оценку предложено снизить.

Комиссия пришла к выводу, что в связи с тем, что работа содержит плагиат, необходимо снизить оценку. ”В то же время содержание и масштабы плагиата не настолько велики, чтобы, например, возбуждать административное производство и аннулировать диплом”, — отметил проректор университета Прийт Рейска. По его словам, в основном речь идет о неправильных ссылках при цитировании пояснительных записок к законам и постановлений суда.

Для оценки работы Вахера были запрошены оценки экспертов как из университета, так и извне.

Также академическая комиссия решила направить работу на переоценку. Решение по снижению оценки будет принято предположительно в сентябре.

Сам Вахер сказал Delfi, что защитил свой диплом осенью 2016 года и оценивала ее ”достойная комиссия”.

”Сегодня комиссия Таллиннского университета собралась вновь и подтвердила, что это не плагиат”, — отметил он и добавил, что как доверял решению комиссии тогда, так доверяет и сейчас. Он сказал, что комиссия направит работу на переоценку, но каков будет итоговый балл пока не известно.