27.08.2020, 18:17

Гендиректор Национальной оперы Айвар Мяэ покинул свой пост по собственному желанию


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Гендиректор Национальной оперы Айвар Мяэ покинул свой пост по собственному желанию
Priit Simson

Сегодня совет оперного театра "Эстония" провел очередное собрание, на котором было решено удовлетворить заявление гендиректора Айвара Мяэ об уходе в отставку. Напомним, что в июне вокруг Мяэ вспыхнул скандал: ряд работников театра обвинили руководителя в унижениях и домогательствах.

Председатель совета Ивари Илья сообщил, что Айвар Мяэ выразил желание уйти со своего поста еще вчера. "В начале сегодняшнего заседания совета он подал заявление официально", — сказал Илья.

Совет принял решение удовлетворить заявление Мяэ, чтобы повседневная жизнь и деятельность Национальной оперы могла бы максимально быстро войти в нормальную колею.

"В Национальной опере работает почти 500 человек, которые делают ежедневно всё, чтобы в этом доме рождалось искусство. Я считаю, что крайне несправедливо вынуждать их вместо того, чтобы заниматься творчеством, концентрироваться на связанных с администрацией проблемах", — сказал сам Мяэ.

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"Ухожу в отставку, чтобы театр мог двигаться дальше и концентрироваться на новом сезоне и более отдаленных перспективах", - добавил он.

Глава совета также отметил впечатляющий вклад, который внес Мяэ за 11 лет работы на посту руководителя театра в его развитие. "Художественный уровень повысился, здание театра отремонтировано и приведено в порядок, один из столпов нашей культуры — Национальная опера "Эстония" — последовательно наращивал свою значимость как внутри страны, так и на международном уровне".

Совет расторгает трудовой договор с Мяэ по соглашению сторон и объявит конкурс на поиск нового гендиректора.

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