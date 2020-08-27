Гендиректор Национальной оперы Айвар Мяэ покинул свой пост по собственному желанию. Его обвиняли в домогательствах

Председатель совета Ивари Илья сообщил, что Айвар Мяэ выразил желание уйти со своего поста еще вчера. "В начале сегодняшнего заседания совета он подал заявление официально", — сказал Илья.

Совет принял решение удовлетворить заявление Мяэ, чтобы повседневная жизнь и деятельность Национальной оперы могла бы максимально быстро войти в нормальную колею.

"В Национальной опере работает почти 500 человек, которые делают ежедневно всё, чтобы в этом доме рождалось искусство. Я считаю, что крайне несправедливо вынуждать их вместо того, чтобы заниматься творчеством, концентрироваться на связанных с администрацией проблемах", — сказал сам Мяэ.

"Ухожу в отставку, чтобы театр мог двигаться дальше и концентрироваться на новом сезоне и более отдаленных перспективах", - добавил он.

Глава совета также отметил впечатляющий вклад, который внес Мяэ за 11 лет работы на посту руководителя театра в его развитие. "Художественный уровень повысился, здание театра отремонтировано и приведено в порядок, один из столпов нашей культуры — Национальная опера "Эстония" — последовательно наращивал свою значимость как внутри страны, так и на международном уровне".

Совет расторгает трудовой договор с Мяэ по соглашению сторон и объявит конкурс на поиск нового гендиректора.