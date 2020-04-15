Гендиректор КаПо: у русскоязычного населения Эстонии выработался иммунитет против российской пропаганды

Что доставляет вам больше озабоченности - Россия или радикальный ислам?

Сложный вопрос. В широком плане Россия - устойчивая государственная угроза. Там гораздо большие ресурсы. Исламский терроризм может представлять непосредственную угрозу и в Эстонии, стать причиной смерти одного или нескольких человек. Деятельность России не представляет непосредственной угрозы, в мирное время Россия на нашей территории людей убивать не будет, что случалось в некоторых других странах. Поэтому трудно дать однозначный ответ, что кто-то более опасен, чем другой. Оба опасны.

В последнее время КаПо называет действия России по оказанию влияния малоэффективными. Почему они перестали быть успешными?

В последнее время, хотя Россия отрицает воздействие санкций, мы видим, что санкции работают. Деньги, которые давались радикалам, сократились. Во-вторых, Россиия в проведении своей политики раскола застряла в старых штампах и считает, что жизнь здесь не изменилась, а местное русскоязычное население сохраняет такой же менталитет, как и 25-30 лет назад. Но наше общество уже другое. К нашему счастью, они не понимают до конца всё, что происходит. Можно сказать, что русскоязычное население стало невосприимчиво в отношении российской пропаганды. Прежние страхи, которые эксплуатировались в начале 90-х, не реализовались. Эстония - демократическая страна, все, кто следует правопорядку, могут здесь жить, вести бизнес, на них не давят. Действительность оказалась иной, чем утверждала пропаганда. С той стороны тоже много показухи: если есть заказ, то он исполняется.

Но и среди эстонцев есть те, кто слепо повторяет позицию российской пропаганды. Сколько их может быть?

Таких людей с пригоршню. Очень много такой пропаганды приходит со стороны американских праворадикальных движений. Время от времени они вторят российской пропаганде. Многие молодые эстонцы не знают русского языка, они не видят в ней российские корни - читая на английском, они воспринимают ее как американскую информацию, но на самом деле она идет из России. Трудно сказать, насколько их много. Всегда есть люди, которые верят в НЛО, в то, что миром правят рептилоиды. Но всё-таки их единицы. Кажется, что их много, потому что влияние социальных сетей возросло и единичные активисты развивают бурную деятельность.