15.04.2020, 10:38

Гендиректор КаПо: у русскоязычного населения Эстонии выработался иммунитет против российской пропаганды

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Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
EST
kaitsepolitseiameti direktor Arnold Sinisalu
kaitsepolitseiameti direktor Arnold SinisaluFoto: Priit Simson

Гендиректор Департамента полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу считает, что деятельность России по оказанию влияния на Эстонию не является сверхэффективной. Он также отмечает, что российская пропаганда достигает Эстонии через праворадикальные движения США.

Что доставляет вам больше озабоченности - Россия или радикальный ислам?

Сложный вопрос. В широком плане Россия - устойчивая государственная угроза. Там гораздо большие ресурсы. Исламский терроризм может представлять непосредственную угрозу и в Эстонии, стать причиной смерти одного или нескольких человек. Деятельность России не представляет непосредственной угрозы, в мирное время Россия на нашей территории людей убивать не будет, что случалось в некоторых других странах. Поэтому трудно дать однозначный ответ, что кто-то более опасен, чем другой. Оба опасны.

В последнее время КаПо называет действия России по оказанию влияния малоэффективными. Почему они перестали быть успешными?

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В последнее время, хотя Россия отрицает воздействие санкций, мы видим, что санкции работают. Деньги, которые давались радикалам, сократились. Во-вторых, Россиия в проведении своей политики раскола застряла в старых штампах и считает, что жизнь здесь не изменилась, а местное русскоязычное население сохраняет такой же менталитет, как и 25-30 лет назад. Но наше общество уже другое. К нашему счастью, они не понимают до конца всё, что происходит. Можно сказать, что русскоязычное население стало невосприимчиво в отношении российской пропаганды. Прежние страхи, которые эксплуатировались в начале 90-х, не реализовались. Эстония - демократическая страна, все, кто следует правопорядку, могут здесь жить, вести бизнес, на них не давят. Действительность оказалась иной, чем утверждала пропаганда. С той стороны тоже много показухи: если есть заказ, то он исполняется.

Но и среди эстонцев есть те, кто слепо повторяет позицию российской пропаганды. Сколько их может быть?

Таких людей с пригоршню. Очень много такой пропаганды приходит со стороны американских праворадикальных движений. Время от времени они вторят российской пропаганде. Многие молодые эстонцы не знают русского языка, они не видят в ней российские корни - читая на английском, они воспринимают ее как американскую информацию, но на самом деле она идет из России. Трудно сказать, насколько их много. Всегда есть люди, которые верят в НЛО, в то, что миром правят рептилоиды. Но всё-таки их единицы. Кажется, что их много, потому что влияние социальных сетей возросло и единичные активисты развивают бурную деятельность.

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