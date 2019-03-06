Гендиректор КаПо: Россия пытается влиять на Эстонию через западные страны

Направленная непосредственно на Эстонию деятельность по оказанию влияния России результатов не принесла, и теперь восточный сосед пытается воздействовать на страну через США и Западную Европу, пишет rus.err.ee.
"Выборы в Эстонии, безусловно, важны для России, так как мы соседи. Но кажется, что Россия сместила центр тяжести на оказание влияния на Америку и Западную Европу. Чтобы таким образом повлиять на нас, так как прямое влияние результатов не принесло", — сообщил гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу в среду, в передаче ERR Otse uudistemajast.
По его словам, ничего ошеломительного или необычного во вмешательстве Росcии в выборы в Рийгикогу не было. "Российская Федерация пытается влиять на выборы в Эстонии с момента восстановления независимости. Кибератаки, которых опасались, не реализовались, и на самом деле России это было не нужно. Попытки влиять оказывались через СМИ, соцсети и личные контакты, так было всегда. В этот раз ничего необычного не произошло", — сказал Синисалу.
В качестве примера гендиректор КаПо привел то, как российские государственные СМИ освещали факельное шествие 24 февраля, навешивая ярлыки как на Партию реформ, так и EKRE.