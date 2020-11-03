Гендиректор Департамента здоровья объяснил, почему Эстонию пока не поглотила вторая волна коронавируса

"Общественный транспорт — это тоже закрытое пространство и дистанцию здесь держать невозможно. Если вы едете один в вечернем автобусе, то, конечно, маску надевать нет надобности. Но если автобус переполнен — то маска нужна", — пояснила руководитель совета, профессор-вирусолог Тартуского университета Ирья Лутсар.

Одной из причин, почему в Эстонии этой осенью пока нет резкого роста заболевших коронавирусом, в Департаменте здоровья называют отлаженную систему по оповещению тех, кто мог находиться рядом с зараженными и своевременном направлении их на сдачу тестов. С каждым днем делать это становится все труднее.

"Мы привлекли к этому процессу дополнительно 12 человек, которые будут обзванивать находившихся в зараженными в близком контакте. Кроме того, мы подумываем о том, чтобы привлечь дополнительных сотрудников за счет Таллиннской высшей школы здравоохранения, надеемся и на помощь семейных врачей в этом вопросе. Обратились и в Академию МВД, чтобы привлечь к этой работе её кадетов", — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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