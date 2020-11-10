Гендиректор Департамента здоровья: маски обязательными еще не делают

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно пояснил, что правительство пока еще ношение масок обязательным не делает. На следующей неделе вновь оценят как показатели заболеваемости, так и поведение людей, и если ничего в лучшую сторону не изменится, то рекомендация станет обязанностью, пишет ERR.
"Все возлагаемые на население обязанности всегда оформляются распоряжением правительства, а эта установка, данная обществу, работодателям и другим эстоноземельцам еще не обрела форму постановления, так что юридически в случае, если человек маску не носит, санкций за это не последует", - сказал Ланно, отметив, что таким образом обществу дается дополнительная возможность добровольно сделать всё, чтобы правило не стало через неделю обязательным и не нужно было бы вводить новые ограничения.
Ланно также подчеркнул, что соблюдение социальной дистанции на этой неделе будет уже обязательным.
"Да, это будет распоряжением правительства. Как и будет распоряжение правительства закрывать точки продажи алкоголя с полуночи до шести утра", - сказал гендиректор Департамента здоровья.
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