Гендиректор Департамента здоровья: если не возьмемся за ум, то к Рождеству в стране могут ввести локдаун

"Обществу необходимо понять, что чрезвычайно важно придерживаться каждого установленного правила. Придется отказаться от определенных вещей. И все это во имя одного: чтобы в Рождество можно было сходить в гости к близким", — подчеркнул Ланно.

Гендиректор департамента напомнил, что впереди критически важное время, которое покажет, сможем ли мы и дальше наслаждаться сравнительно свободной жизнью или же будут установлены строгие ограничения, как это было весной.

"Сейчас можно ходить группой до 10 человек в рестораны, наслаждаться праздниками, получать культурные впечатления… Если не возьмемся за ум, то все эти вещи пропадут", — сказал Ланно.

"Если сегодня для избежания заражения каждый не будет делать все, что от него зависит, то следующим шагом может быть введение строгих ограничений. Если через две-три недели не будет видно положительного эффекта, то это момент, скорее всего, настанет", — добавил он.

Все зависит от способности больниц к принятию пациентов — если для больных коронавирусом людей придется отдавать койко-места, предназначенные для планового лечения, придется ввести в стране строгие меры.

Ланно вселяет надежду — потерпеть нужно всего лишь до конца января, а там уже могут начать использовать вакцины, что защитит определенные группы риска от вируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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