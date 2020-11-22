Гендиректор Департамента здоровья: если не возьмемся за ум, то к Рождеству в стране могут ввести локдаун

"Обществу необходимо понять, что чрезвычайно важно придерживаться каждого установленного правила. Придется отказаться от определенных вещей. И все это во имя одного: чтобы в Рождество можно было сходить в гости к близким", — подчеркнул Ланно.
Гендиректор департамента напомнил, что впереди критически важное время, которое покажет, сможем ли мы и дальше наслаждаться сравнительно свободной жизнью или же будут установлены строгие ограничения, как это было весной.
"Сейчас можно ходить группой до 10 человек в рестораны, наслаждаться праздниками, получать культурные впечатления… Если не возьмемся за ум, то все эти вещи пропадут", — сказал Ланно.
"Если сегодня для избежания заражения каждый не будет делать все, что от него зависит, то следующим шагом может быть введение строгих ограничений. Если через две-три недели не будет видно положительного эффекта, то это момент, скорее всего, настанет", — добавил он.
Все зависит от способности больниц к принятию пациентов — если для больных коронавирусом людей придется отдавать койко-места, предназначенные для планового лечения, придется ввести в стране строгие меры.
Ланно вселяет надежду — потерпеть нужно всего лишь до конца января, а там уже могут начать использовать вакцины, что защитит определенные группы риска от вируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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