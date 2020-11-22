22.11.2020, 17:08

Гендиректор Департамента здоровья: если не возьмемся за ум, то к Рождеству в стране могут ввести локдаун

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Terviseameti peadirektor Üllar Lanno usub, et eestimaalased suudavad veel nakatumistrendi ümber pöörata. Vastasel juhul tuleb riik suure tõenäosusega lihtsalt kinni panna, just nagu kevadel.
Terviseameti peadirektor Üllar Lanno usub, et eestimaalased suudavad veel nakatumistrendi ümber pöörata. Vastasel juhul tuleb riik suure tõenäosusega lihtsalt kinni panna, just nagu kevadel.Foto: Tiit Blaat

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно призывает эстоноземельцев вести себя ответственно, иначе рождественские праздники мы можем провести в закрытой на локдаун стране.

"Обществу необходимо понять, что чрезвычайно важно придерживаться каждого установленного правила. Придется отказаться от определенных вещей. И все это во имя одного: чтобы в Рождество можно было сходить в гости к близким", — подчеркнул Ланно.

Гендиректор департамента напомнил, что впереди критически важное время, которое покажет, сможем ли мы и дальше наслаждаться сравнительно свободной жизнью или же будут установлены строгие ограничения, как это было весной.

"Сейчас можно ходить группой до 10 человек в рестораны, наслаждаться праздниками, получать культурные впечатления… Если не возьмемся за ум, то все эти вещи пропадут", — сказал Ланно.

"Если сегодня для избежания заражения каждый не будет делать все, что от него зависит, то следующим шагом может быть введение строгих ограничений. Если через две-три недели не будет видно положительного эффекта, то это момент, скорее всего, настанет", — добавил он.

Все зависит от способности больниц к принятию пациентов — если для больных коронавирусом людей придется отдавать койко-места, предназначенные для планового лечения, придется ввести в стране строгие меры.

Ланно вселяет надежду — потерпеть нужно всего лишь до конца января, а там уже могут начать использовать вакцины, что защитит определенные группы риска от вируса.

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