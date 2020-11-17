Гендиректор департамента: скорость 120 км/ч на шоссе Таллинна - Тарту разрешат еще не скоро

"В настоящий момент идет строительство участка 2+2 между Выыбу-Мяо, и, вероятно, это будет завершено в 2022 году. И на подходе еще два объекта — отрезок Кяревере-Кардла, конкурс госпоставки на строительство которого мы вот-вот объявим, и в начале следующего года хотим начать строительство многоуровневой развязки на Тартуской кольцевой дороге", — сказал Рандамаа.

Отвечая на вопрос, когда водители смогут из Таллинна в Тарту и обратно проехать со скоростью 120 км/ч, он назвать определенную дату не взялся.

"Я надеюсь, что к 2030 году мы сможем ехать со скоростью 120 км/ч уже на довольно многих участках. Но даже уже построенные участки дороги от Таллинна до Козе нуждаются в дополнительных инвестициях. Чтобы там разрешить скорость 120 км/ч, необходимо поставить заграждения от животных, построить экодуки, чтобы устранить и эти опасности", — сказал гендиректор департамента и добавил, что строящиеся новые участки 2+2 планируются так, чтобы там была возможна скорость 120 км/ч.