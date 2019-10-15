Гендерное равенство в Эстонии ниже среднего показателя по Евросоюзу

Баланс с точки зрения денег, времени, знаний и власти среди женщин и мужчин в Эстонии улучшился, согласно опубликованному сегодня Европейским институтом гендерного равенства индексу. Эстония по своим показателям занимает 17-е место из 28 стран-членов Европейского союза, поднявшись за два года на три пункта, опередив остальные страны Балтии. При этом показатель Эстонии все еще остается ниже среднего показателя по Европейскому союзу.
”Отрадно, что уровень доходов как женщин, так и мужчин вырос, но, к сожалению, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами остается самым большим в Европе. Одна из причин этого, несомненно, заключается в разделении профессий — в обществе существуют стереотипы по поводу того, какие профессии лучше подходят женщинами и какие мужчинам. Для того, чтобы поменять это мышление нужно, чтобы больше женщин пошли изучать, например, информационно-коммуникационные технологии или естественные и точные науки. В то же время больше мужчин могли бы пойти учиться и работать в сфере попечительства или образования.
В изменении ситуации играют роль как государственная политика, общественные отношения, организационные практики и собственный выбор людей. Призываю женщин и мужчин делать выбор исходя из своих интересов и навыков, а не стереотипов, а также спрашивать за свою работу справедливую зарплату. Важно обратить внимание на неравенство доходов, потому что это повлияет на размер пенсий в будущем. Большой разрыв в оплате труда и вытекающий из этого разрыв в пенсиях в будущем приведут к большему риску бедности для женщин”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Из рапорта следует, что четверть женщин работает в сфере образования, здравоохранения и социальной работы и всего 4% мужчин заняты в этих сферах. В то же время 40% мужчин и только 10% женщин работают в области инженерии, естественных наук, технологии и математики.
Наиболее заметные изменения в лучшую сторону в равенстве между женщинами и мужчинами заметны в среднем как в Эстонии, так и в остальных странах Европейского союза в сфере управления. В то же время общий низкий балл в этой сфере показывает разрыв в гендерном балансе как в Эстонии, так и в ЕС. Согласно рапорту, участие женщин в принятии политических решений значительно возросло по сравнению с 2005 годом как на уровне парламента, так и на уровне правительства. В совете Эстонской телерадиовещательной корпорации в 2016-2018 годах в среднем было поровну женщин и мужчин, что дало второй лучший результат среди стран-членов ЕС. В то же время в организациях, принимающих решения по поводу финансирования науки составляли только 14% женщин и 9% женщин входили в Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета.
Фокус рапорта этого года отдельно направлен на совмещение работы и семейной жизни. Анализ проходит по шести подтемам: политика отпуска по уходу за ребенком, уход за детьми и услуги по уходу за детьми, неформальный уход за пожилыми и людьми с недостатками здоровья, а также услуги долгосрочного ухода, транспорт и инфраструктура, гибкая организация труда и обучение на протяжении всей жизни.
В Эстонии положительным выделяют нашу систему отпусков по уходу за ребенком, поскольку в отличие от большинства других стран ЕС, право на отпуск по уходу за ребенком в Эстонии не зависит от пола родителя, статуса занятости или типа трудовых отношений. Наши возможности ухода за детьми также относительно хороши — в Эстонии 95% детей ходили в детский сад. В то же время нагрузка по уходу за пожилыми и близкими с недугом остается в большей степени на женщинах и это сравнивая со средним показателем по Европейскому союзу.
Эстония также выделяется своим участием в обучении в течение всей жизни, однако существует большой разрыв в участии между мужчинами и женщинами. Если среди женщин в возрасте 25-64 лет учились или проходили курсы в последний месяц 20,6%, то среди мужчин — 13,7%.
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