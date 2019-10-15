Гендерное равенство в Эстонии ниже среднего показателя по Евросоюзу

”Отрадно, что уровень доходов как женщин, так и мужчин вырос, но, к сожалению, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами остается самым большим в Европе. Одна из причин этого, несомненно, заключается в разделении профессий — в обществе существуют стереотипы по поводу того, какие профессии лучше подходят женщинами и какие мужчинам. Для того, чтобы поменять это мышление нужно, чтобы больше женщин пошли изучать, например, информационно-коммуникационные технологии или естественные и точные науки. В то же время больше мужчин могли бы пойти учиться и работать в сфере попечительства или образования.

В изменении ситуации играют роль как государственная политика, общественные отношения, организационные практики и собственный выбор людей. Призываю женщин и мужчин делать выбор исходя из своих интересов и навыков, а не стереотипов, а также спрашивать за свою работу справедливую зарплату. Важно обратить внимание на неравенство доходов, потому что это повлияет на размер пенсий в будущем. Большой разрыв в оплате труда и вытекающий из этого разрыв в пенсиях в будущем приведут к большему риску бедности для женщин”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Из рапорта следует, что четверть женщин работает в сфере образования, здравоохранения и социальной работы и всего 4% мужчин заняты в этих сферах. В то же время 40% мужчин и только 10% женщин работают в области инженерии, естественных наук, технологии и математики.