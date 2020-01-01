Гей-скандал в Вируской тюрьме обошелся государству в 70 000 евро. И это еще не все

”Я три раза предупреждал охранника, что мы не будем брать пищу, так как он [раздатчик] перемешивает салат руками”, — сказал Николай.

Путем переговоров удалось добиться того, что большая часть отделения S4 прекратила голодовку. Один из заключенных целый месяц отказывался от пищи и потерял десять килограмм.

По словам Кади, руководство разъяснило Игорю принципы гигиены и правила раздачи еды. На вопрос адвоката, не легче ли было сменить раздающего, она ответила, что в местах заключения так не принято: ”Нужно решать проблемы, а не менять человека на другого. Мы проблему решили”.

Сотрудники тюрьмы знали, что кроме неаккуратности Игоря заключенным не нравилась и его нетрадиционная сексуальная ориентация. Кади отметила, что в тюремной субкультуре принимать еду от гомосексуалистов — не ”по понятиям”. Заключенным было сказано, что тюрьма на эти провокации поддаваться не намерена, менять раздатчика не будет и они должны есть ту пищу, которую он им дает.

Кади провела с Игорем беседу. Примечательно, что мужчина и сам не хотел оставаться в этой должности, так как ему постоянно угрожали насилием. ”Пришлось мотивировать его продолжать выполнять работу”, — сказала сотрудник тюрьмы в суде.

Несмотря на то, что заключенные выражали недовольство еще с мая, заниматься проблемой тюрьма начала только после ”бунта”. До этого учреждение пыталось подавить протест силой. Например, как минимум за четыре недели до инцидента заключенным запретили посещать спортзал, хотя это было предусмотрено графиком. В качестве причины называлась нехватка надзирателей. Кади назвала это недопустимым со стороны тюрьмы и отметила, что нужно было любыми способами найти возможность водить заключенных в спортзал. Помимо этого, уже с 16 июня объявившие голодовку заключенные содержались в закрытых камерах. Тюрьма ограничила их право на звонки адвокатам и в государственные учреждения. Почему и как долго их будут удерживать, заключенным не объяснили.

”Почему заперли, сколько держали взаперти — тут я согласна, что тюрьма должна объяснять такие вещи. Я поняла, почему они были недовольны”, — говорит Кади.

В итоге Кади удалось разрешить кризисную ситуацию. ”Сказали, что если я соглашусь прекратить голодовку, то они поддержат меня в досрочном освобождении”, — вспоминает Владимир. Кади сдержала свое слово и отметила в характеристике, что Владимир был первым, кто начал принимать пищу.

На этом конфликт мог бы закончиться, но тюрьма и прокуратура обвинили 18 заключенных в массовых беспорядках и подали на них в суд.