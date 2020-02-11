GDPR-штрафы доберутся и до Эстонии? В Латвии предприятие уже оштрафовали на 150 000 евро

Особенно суровы учреждения по защите данных в Испании, Франции и Германии. ”Это значит, что эстонские предприятия, которые работают в этих странах, должны уделять особое внимание требованиям GDPR. Штрафы назначаются практически за все нарушения требований GDPR, например, за недостаточную безопасность обработки данных, неверное законное основание для обработки или неоповещение людей”, — объяснил присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Тоомас Сеппель.

По словам Сеппеля, в идеале было бы повсеместное понимание того, что требования GDPR и связанные с ними обязательства — это не просто досадная нагрузка для предпринимателей. ”За этим кроется ключ к бизнес-культуре, где людям обеспечена большая безопасность, а предприятиям — большее доверие клиентов и средства для инноваций”, — добавил он.

Контрольный орган может оштрафовать нарушителя требований GDPR денежным штрафом на сумму до 20 000 000 евро или до 4 процентов от полного всемирного оборота за предыдущий хозяйственный год, в зависимости от того, какая сумма выше.

Крупнейший до сих пор штраф за нарушение требований GDPR назначили корпорации Google во Франции — 50 миллионов евро. ”Штраф присудили, поскольку Google не смог дать пользователям достаточно информации о том, как используются личные данные и об управлении согласием на их обработку”, — привел пример присяжный адвокат бюро Hedman Partners.

В Дании штраф в размере 160 000 евро присудили фирме обслуживающей такси, которая не удаляла телефонные номера клиентов. Хотя имена клиентов удаляли в течение двух лет, этого было недостаточно. Телефонный номер считается личными данными, которые при необходимости нужно удалять.

Норвежская инспекция по защите данных пригрозила школе маленького городка штрафом в 1,6 миллиона крон, поскольку доступ к именам пользователя и паролям 35 000 учеников и работников был недостаточно защищен.

В Австрии предприятие оштрафовали на 4800 евро за съемки в публичном пространстве, о которых не предупредили заранее.

Услугу социальных сетей в Германии оштрафовали на 20 000 евро, поскольку пароли пользователей хранились в обычной текстовой форме.

Португальскую больницу оштрафовали на 400 000 евро, когда работники с помощью ложных пользователей получили доступ к данным пациентов.