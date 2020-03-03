Где взять маски? Где сдать анализы? Департамент здоровья отвечает на популярные вопросы про коронавирус

Почему COVID-19 подвергается более строгим мерам, если известно, что заболевание похоже на грипп?

Согласно сегодняшним данным, симптомы COVID-19 похожи на симптомы гриппа, но поскольку все еще есть неопределенность в отношении распространения вируса и его симптомов, то поэтому прибегают к более серьезным мерам.

Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте, за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда, в такой ситуации, мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на подход к гриппу. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 из которых умерли.

Есть ли информация по поводу тех, кто находился в автобусе?

В автобусе находилось в общей сложности 20 человек (в том числе заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Также известно, что автобус по дороге из Риги в Таллинн остановился в Пярну, где вышли 3 человека.