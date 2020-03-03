Где взять маски? Где сдать анализы? Департамент здоровья отвечает на популярные вопросы про коронавирус
Департамент здоровья Эстонии постарался ответить на основные вопросы про коронавирус.
Департамент здоровья Эстонии постарался ответить на основные вопросы про коронавирус.
Почему COVID-19 подвергается более строгим мерам, если известно, что заболевание похоже на грипп?
Согласно сегодняшним данным, симптомы COVID-19 похожи на симптомы гриппа, но поскольку все еще есть неопределенность в отношении распространения вируса и его симптомов, то поэтому прибегают к более серьезным мерам.
Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте, за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда, в такой ситуации, мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на подход к гриппу. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 из которых умерли.
Есть ли информация по поводу тех, кто находился в автобусе?
В автобусе находилось в общей сложности 20 человек (в том числе заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Также известно, что автобус по дороге из Риги в Таллинн остановился в Пярну, где вышли 3 человека.
Со всеми, кто был в автобусе, связались и предоставили им необходимую информацию. Все, кто находились в автобусе, рассматриваются как люди, контактировавшие с заболевшим. Состояние здоровья этих людей будет под контролем в течение 14 дней, во время которых им рекомендуется оставаться дома и избегать прямых контактов с другими. В среднем заболевание проявляется на 5-7 день. При проявлении симптомов, проводят анализы, чтобы выяснить болен человек или нет.
Имеется ли информация о пассажирах, которые летели рейсом Стамбул-Рига?
Выяснением обстоятельств данного рейса и информации о пассажирах занимаются наши коллеги из Латвии.
Сколько контактов на данный момент установлено?
В автобусе находилось 20 человек (в т.ч. заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Со всеми находящимися в автобусе пассажирами связались и сообщили им о потенциальной опасности заражения. Людям порекомендовали находиться 14 дней дома. Болезнь проявляется в среднем на 5-7 день.
Составлены и отправлены ли руководства для школ, учеников, учителей?
Департамент здоровья отправил предложения с рекомендациями для школ Министерству образования и науки, у которого есть компетенция составления руководств для школ. Согласно рекомендациям Департамента здоровья, ученики, которые вернулись из регионов повышенного риска, могут остаться на 14 дней на домашнем обучении. В школах и детских садах необходимо еще строже следить за выполнением правил гигиены.
Планирует ли Эстония ввести чрезвычайное положение?
Не планирует. Учитывая эпидемиологическую обстановку, на данный момент это было бы непропорциональной мерой.
Что должно произойти, для того чтобы было объявлено чрезвычайное положение?
Для введения чрезвычайного положения болезнь должна достичь масштабов эпидемии, с которой система здравоохранения не будет справляться.
Каковы возможности нашей системы здравоохранения, если COVID-19 распространится дальше по Эстонии?
Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах будет уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда, в такой ситуации, мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на подход к гриппу. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 из которых умерли.
Информированы ли транспортные компании (аэропорт, порты, автобусные компании и др.) о том, какие действия следует предпринять, если в транспортном средстве находится человек, у которого подозревают COVID-19?
Когда Китай был основной зоной риска, мы предоставляли информацию аэропортам и портам. До сих пор наземный транспорт не оповещали, однако впервые сделали это 27 февраля. К настоящему времени информация также была предоставлена наземным транспортным компаниям, и они знают, что делать, если человек с подозрением на COVID-19 находится в транспортном средстве.
Существуют ли какие-либо ограничения по организации (международных) мероприятий?
На основе текущей эпидемиологической ситуации департамент здоровья разрабатывает и публикует критерии, которым необходимо следовать при организации крупных мероприятий. Организаторы мероприятия имеют право принимать более строгие меры, если они того пожелают.
Имеется ли в Таллинне более высокий риск заражения COVID-19 из-за большей численности населения, чем в других регионах Эстонии?
Сегодня в Эстонии был выявлен один пациент с COVID-19, который был немедленно изолирован. Также были определены люди, которые с ним контактировали и им были даны рекомендации, чтобы остановить потенциальное распространение вируса. Таким образом, сегодня ситуация как в Таллинне, так и в Эстонии, находится под контролем.
Каковы рекомендации для работодателей в отношении работников, которые находились в зоне риска или контактировали с носителем COVID-19?
По возможности разрешите работникам остаться дома в течение 14 дней после контактирования с носителем COVID-19 или после возвращения из зоны риска. Врач по своему усмотрению может выписать больничный лист. В этом случае пациенту выдается справка о болезни или уходе, а пособия выплачиваются больничной кассой в соответствии с обычными порядком.
В аптеке масок нет, где их взять?
Департаменту здоровья известно, что с поставками масок имеется проблема. Решение этой проблемы ищут на европейском уровне, и Департамент здоровья сам не занимается проблемами розничных поставок.
Использование масок обычными людьми в профилактических целях не является обоснованным. Более того, если маски будут носить обычные люди без имеющихся на то показаний, то их не хватит тем, кто реально в них нуждается.
Как люди, работающие в секторе обслуживания, могут защитить своих работников и клиентов?
Соблюдать меры по профилактике обычных респираторных заболеваний.
● Чихая или кашляя, прикрывайте рот и нос платком, который потом выбросьте в мусорное ведро. Если платка нет, прикрывайте рот и нос рукавом.
● Мойте руки водой и мылом, или дезинфицирующим средством, содержащим алкоголь (особенно важно это делать после кашля или чихания). Дезинфицирующие средства, установленные в магазинах для клиентов и работников, также является эффективными мерами гигиены.
● Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта. Можно заразиться и тогда, когда после соприкосновения с предметами, на которых есть микробы, вы дотрагиваетесь до своих глаз, носа или рта.
Имеет ли право детское учреждение отказать в приеме ребенка, у которого нет симптомов, но который был в зоне риска?
Да, если это соответствует внутреннему распорядку учреждения.
Что должны делать учителя, которые прибыли из зоны риска? Что делать, если родители не хотят, чтобы учитель, который находился в зоне риска, был в школе?
Как и все остальные, учителя могут оставаться дома в течение 14 дней по возвращению из зоны риска. При необходимости, семейный врач может решить, нужен ли больничный лист или справка об уходе. Здесь родители должны считаться с тем, что на данный момент известно, что человек, не имеющий симптомов, не заразен.
Должны ли учреждения по общему и специализированному уходу (такие как дома престарелых, приюты и др.) ограничивать посещение пациентов?
Рекомендации по ограничению посещения учреждений по общему и специализированному уходу аналогичны тем, которые применяются для ограничения распространения гриппа и других респираторных заболеваний. Проинформируйте посетителей о том, что заболевшими приходить нельзя, поскольку люди старшего возраста особенно подвержены риску заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями. Отдельного контроля посетителей не требуется.
Можно ли сделать платные лабораторные исследования для COVID-19 и где?
Департамент здоровья не проводит платные тесты.
При возникновении сомнений, позвоните семейному врачу, который соберет анамнез и, при необходимости, организует госпитализацию. Больного в больнице изолируют и проведут необходимые анализы.
Что означают положительные и отрицательные результаты теста на коронавирус?
Если вы прошли тестирование на Sars-CoV-2 и тест оказался положительным, тогда у вас точно есть COVID-19.
Если тест оказался отрицательным, но вы прибыли из зоны риска, то вам следует следить за состоянием своего здоровья на протяжении 14 дней. Отрицательный результат не обязательно означает, что вы не инфицированы Sars-CoV-2, это может означать, что мы имеем дело с периодом задержки, и в этом случае тест не покажет положительный результат.
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