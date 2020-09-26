Где легче всего заразиться коронавирусом в Эстонии
RusDelfi попросил Департамент здоровья составить список ТОП-5 мест, где легче всего заразиться коронавирусом.
RusDelfi попросил Департамент здоровья составить список ТОП-5 мест, где легче всего заразиться коронавирусом.
”Разумеется, респираторная инфекция легче всего распространяется в местах массового скопления людей. Самое опасное место — это закрытое помещение с плохой вентиляцией, где нет возможности обеспечить нормальный воздухообмен и безопасную дистанцию между людьми. Если в такое помещение попадает больной человек, то риск заражения окружающих довольно высок. Так же имеет значение и длительность пребывания в таких условиях. ”, — ответила на вопрос RusDelfi главный специалист Департамента здоровья Елена Рябинина.
Как она добавила, назвать ТОП-5 наиболее ”опасных” мест достаточно трудно и не совсем правильно. Самый высокий риск заражения, конечно, у работников медицинских учреждений, так как они по роду своей деятельности контактируют с больными людьми или инфекционно-опасным материалом.
Также мы часто слышим о рисках заражения в домах по уходу (или призрения). Там находятся люди, которые в связи со своим состоянием здоровья находятся в группе риска, то есть очень восприимчивы чувствительны не только к коронавирусу, но и к другим инфекциям.
С другой стороны, как отмечает специалист департамента, в медицинских учреждениях и в домах по уходу применяются усиленные меры для снижения риска заражения как персонала, так и пациентов, это ограничительные меры, использование средств индивидуальной защиты, регулярная уборка и дезинфекция помещений, дезинфекция рук и др.
Летом было зарегистрировано довольно много случаев заболевания после посещения ночных клубов, баров или других вечеринок в тесной дружеской обстановке. Логично, когда люди выпивают, то ни о какой дистанции речи быть не может. "Излишнее употребление алкоголя повышает риски распространения инфекций, когда снижается самоконтроль и начинается ”рисковое” поведение, когда незнакомые люди начинают брататься, обниматься, то есть довольно плотно общаться", — уточнила Рябинина. Плюс подобные посиделки длятся, как правило, долго время. Получается близкий и длительный контакт в закрытом помещении, много людей — идеальные условия для передачи инфекций, в том числе и коронавируса.
До конца октября в Харьюмаа и Ида-Вирумаа запретили ночную продажу алкоголя. Правительство решило таким образом обезопасить граждан.
Так что риск заражения зависит не только от места, но в значительной мере от поведения людей, насколько они следуют установленным правилам, внимательны к себе и окружающим. С рекомендациями Департамента Здоровья можно ознакомиться здесь.
Говоря о школах, Рябинина сказала, что в начале учебного года довольно часто наблюдается повышение количества респираторных заболеваний среди детей. На это так же влияют и погодные условия. "В школах так же вводятся усиленные меры для снижения риска заражения как учеников, так и учителей. Это прежде всего организационные меры, направленные на разобщение и уменьшение контактов, регулярная уборка и проветривание помещений, обеспечение условий для соблюдения правил гигиены рук, при необходимости использование средств индивидуальной защиты или переход на дистанционное обучение", — подчеркнула она.
В общественном транспорте риск заражения зависит от многих факторов — насколько он переполнен, как работает вентиляция, как организована уборка, насколько пассажиры выполняют правила респираторной гигиены. Если транспорт переполнен и невозможно держать достаточную дистанцию, то советуем надеть маску и после поездки помыть руки или обработать их дезинфектантом.
То, что в Таллинне опять заперли переднюю дверь в автобусах по словам специалиста, это очень правильная мера для уменьшения рисков для водителей.
На рабочих местах важно продумать возможные меры для снижения рисков заражения сотрудников и клиентов в соответствии со спецификой работы, чтобы в случае заражения не пришлось полностью прекращать работу. Полезную информацию можно найти на портале www.tööelu.ee
Одно из главных усилий — остаться дома, когда появились симптомы. Главные симптомы: кашель, температура > 38°C, трудности с дыханием, боль в горле.
Рекомендации Департамента здоровья:
Симптомы скорее легкие или умеренные — оставайтесь дома, следите за своим состоянием и изолируйте себя.
Симптомы тяжелые (температура > 38°C, кашель) — оставайтесь дома и позвоните на инфотелефон семейных врачей или своему семейному врачу.
Состояние здоровья критическое (трудности с дыханием и нуждаетесь в экстренной помощи) — звоните на номер экстренной помощи 112.
Тесно контактировали с человеком, зараженным COVID-19 — оставайтесь дома, следите за своим состоянием и изолируйте себя.
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