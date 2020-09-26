Где легче всего заразиться коронавирусом в Эстонии

”Разумеется, респираторная инфекция легче всего распространяется в местах массового скопления людей. Самое опасное место — это закрытое помещение с плохой вентиляцией, где нет возможности обеспечить нормальный воздухообмен и безопасную дистанцию между людьми. Если в такое помещение попадает больной человек, то риск заражения окружающих довольно высок. Так же имеет значение и длительность пребывания в таких условиях. ”, — ответила на вопрос RusDelfi главный специалист Департамента здоровья Елена Рябинина.

Как она добавила, назвать ТОП-5 наиболее ”опасных” мест достаточно трудно и не совсем правильно. Самый высокий риск заражения, конечно, у работников медицинских учреждений, так как они по роду своей деятельности контактируют с больными людьми или инфекционно-опасным материалом.

Также мы часто слышим о рисках заражения в домах по уходу (или призрения). Там находятся люди, которые в связи со своим состоянием здоровья находятся в группе риска, то есть очень восприимчивы чувствительны не только к коронавирусу, но и к другим инфекциям.

С другой стороны, как отмечает специалист департамента, в медицинских учреждениях и в домах по уходу применяются усиленные меры для снижения риска заражения как персонала, так и пациентов, это ограничительные меры, использование средств индивидуальной защиты, регулярная уборка и дезинфекция помещений, дезинфекция рук и др.

Летом было зарегистрировано довольно много случаев заболевания после посещения ночных клубов, баров или других вечеринок в тесной дружеской обстановке. Логично, когда люди выпивают, то ни о какой дистанции речи быть не может. "Излишнее употребление алкоголя повышает риски распространения инфекций, когда снижается самоконтроль и начинается ”рисковое” поведение, когда незнакомые люди начинают брататься, обниматься, то есть довольно плотно общаться", — уточнила Рябинина. Плюс подобные посиделки длятся, как правило, долго время. Получается близкий и длительный контакт в закрытом помещении, много людей — идеальные условия для передачи инфекций, в том числе и коронавируса.