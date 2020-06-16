Где, как и когда в Эстонии можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

Голосование будет проводиться 1 июля 2020 года с 8:00 до 20:00 по адресу: г.Таллинн, ул.Пикк, д.19:

В голосовании могут принять участие совершеннолетние (достигшие возраста 18 лет на день голосования) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или находящиеся в Эстонии.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт).

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, выданного дипломатическим представительством или консульскими учреждениями России в Эстонии в качестве временного документа.

В Нарве голосование пройдет в Генеральном консульстве России на улице Кирику, дом 8.

В случае невозможности участия в голосовании 1 июля с.г. осуществить волеизъявление можно в период с 25 июня по 30 июня 2020 года:

25, 26, 29 и 30 июня — с 09:00 до 17:00 в консульском отделе посольства (вход по адресу: ул.Лай, 18);

27-28 июня — с 11:00 до 15:00 в здании посольства (вход по адресу: ул.Пикк, 19).

ВНИМАНИЕ: В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции рекомендуем при осуществлении голосования иметь при себе средства антивирусной защиты: медицинскую маску, перчатки и т.п., а также — желательно — свою авторучку для заполнения бюллетеня для голосования. На участке для голосования необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемиологические правила.