Где искать работу студенту? Истории из личного опыта

С приближением каникул такой вопрос стал еще более актуален, ведь многим пришлось изменить свои планы на лето. Соответственно, появилось время, а у некоторых даже необходимость, трудоустроиться. Корреспондент RusDelfi поговорил со студентами, отправившихся по одному из трех наиболее распространенных путей, по которым идет молодежь в надежде найти подработку или стажировку.
Работа по специальности
Самый привлекательный и наименее доступный из вариантов. Если вы не обучаетесь на узкой технической специальности, связанной, например, с финансами, аналитикой или IT, найти оплачиваемое место будет непросто. Тем более, для студентов, которые не говорят на эстонском. В данном случае поможет упорство и удача — чем больше резюме вы разошлете, тем больше вероятность что-либо найти. Своим опытом поиска работы делится студент 1-го курса магистратуры Тартуского университета Гадир Мамедов о возможностях такого типа стажировки.
"Как и любой студент, я ищу летние стажировки в тех организациях, в которых я мог бы или улучшить свои навыки или углубить познания для темы своей диссертации. Если кратко, то одна из моих целей — найти летнюю стажировку в некоммерческой организации (НКО). Поиск стажировок в НКО кажется довольно трудным занятием. К сожалению, трудность заключается как в незнании существующих НКО в Эстонии, так и в отсутствии эстонского языка, а быть полезным для общества хочется. Если обратиться к LinkedIn и подобным ресурсам, то необходимость есть только в программистах (будь то software engineering или data science). Ресурсов, где представители НКО и те, кто хотел бы в НКО, нашли друг друга на английском — нет. По крайней мере, я не нашел", — рассказал Гадир.
Менее квалифицированная работа
Возможно, в этом случае вы не закроете практику и не получите навыков в интересующей вас сфере. Но заработать сможете точно. Люди там более востребованы, на ваши оценки никто смотреть не будет, а зарплата может выйти даже больше, чем в первом варианте. Вот что рассказывает студент магистратуры Бурак Уилмаз.
"Я устраивался в Bolt, узнав об этом от знакомых. В Тарту студентам сложно найти работу, так как им хватает работников из местных жителей. Однако, есть некоторые варианты, когда работа выполняется с трудом и требует энтузиазма. Bolt — одна из таких. Я знал, что эта работа требует физических усилий, но у меня не было другого выхода, ведь если захочу поработать в каком-нибудь заведении, они вряд ли будут мне платить нормально. А здесь это не вопрос. Студенты могут заработать столько, сколько они хотят и сами регулируют свой график. Конечно же, в этом и есть свои минусы. Иногда можно заработать очень хорошо, а иногда приходится ждать заказы целыми часами. Это как-то балансирует ситуацию. В месяц выходит адекватная зарплата. Кстати, в начале пандемии работали меньше, боялись, а сейчас конкурс на место увеличился. В начале его практически не было", — говорит он.
Стажировка заграницей
Для многих Erasmus — довольно популярный способ уехать на учебу по обмену в другую страну. Однако, это еще не все, организация может помочь вам со стажировкой. Схема проста — вам нужно найти организацию, которая согласиться вас принять, заполнить перечень бумаг (подробности ЗДЕСЬ) и подписать договор. Особенность такого типа стажировки в том, что вы получаете месячную оплату (около 700 евро, точная сумма зависит от страны) не от работодателя, а от организации Erasmus, что, несомненно, выгодно для компании, в которую вы придете работать. Длительность такой стажировки от 2 до 6 месяцев.
Есть и другие варианты стажировок заграницей. Некоторые крупные компании заинтересованы в поиске молодых специалистов, которые будут работать за меньшую плату. В данном случае основная проблема — из-за конкурса вас могут просто не взять. О своем опыте поиска зарубежных стажировок студент магистратуры Ян Малетц.
"Я подал заявку на стажировку в Берлине ЗДЕСЬ, но до сих пор у меня нет положительного ответа. Если я его все-таки получу, я даже не знаю, поеду ли я в Берлин, или это будет удаленно. Они платят стандартную сумму в 300 евро, которую платят все государственные учреждения Германии. Если я останусь в Эстонии, то деньги от Erasmus я не смогу получить, так что надеюсь, что меня примут и я перееду в Берлин. Крайний срок ответа — 10 дней, так что жду! Кроме того, я начал работать в немецком фонде German Baltic Youth Network, где мы организуем конференции (онлайн) для молодых людей из Германии и стран Балтии, где обсуждаются европейские транснациональные проблемы. Там я получил должность модератора", — признался Ян.
Если у вы в данный момент ищете работу и хотите поделиться своим опытом поиска, пишите нам на rus@delfi.ee.
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