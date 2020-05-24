Где искать работу студенту? Истории из личного опыта

Работа по специальности



Самый привлекательный и наименее доступный из вариантов. Если вы не обучаетесь на узкой технической специальности, связанной, например, с финансами, аналитикой или IT, найти оплачиваемое место будет непросто. Тем более, для студентов, которые не говорят на эстонском. В данном случае поможет упорство и удача — чем больше резюме вы разошлете, тем больше вероятность что-либо найти. Своим опытом поиска работы делится студент 1-го курса магистратуры Тартуского университета Гадир Мамедов о возможностях такого типа стажировки.

"Как и любой студент, я ищу летние стажировки в тех организациях, в которых я мог бы или улучшить свои навыки или углубить познания для темы своей диссертации. Если кратко, то одна из моих целей — найти летнюю стажировку в некоммерческой организации (НКО). Поиск стажировок в НКО кажется довольно трудным занятием. К сожалению, трудность заключается как в незнании существующих НКО в Эстонии, так и в отсутствии эстонского языка, а быть полезным для общества хочется. Если обратиться к LinkedIn и подобным ресурсам, то необходимость есть только в программистах (будь то software engineering или data science). Ресурсов, где представители НКО и те, кто хотел бы в НКО, нашли друг друга на английском — нет. По крайней мере, я не нашел", — рассказал Гадир.

Arstitudengid välismaal praktikal Foto: Argo Ingver

Менее квалифицированная работа

Возможно, в этом случае вы не закроете практику и не получите навыков в интересующей вас сфере. Но заработать сможете точно. Люди там более востребованы, на ваши оценки никто смотреть не будет, а зарплата может выйти даже больше, чем в первом варианте. Вот что рассказывает студент магистратуры Бурак Уилмаз.

"Я устраивался в Bolt, узнав об этом от знакомых. В Тарту студентам сложно найти работу, так как им хватает работников из местных жителей. Однако, есть некоторые варианты, когда работа выполняется с трудом и требует энтузиазма. Bolt — одна из таких. Я знал, что эта работа требует физических усилий, но у меня не было другого выхода, ведь если захочу поработать в каком-нибудь заведении, они вряд ли будут мне платить нормально. А здесь это не вопрос. Студенты могут заработать столько, сколько они хотят и сами регулируют свой график. Конечно же, в этом и есть свои минусы. Иногда можно заработать очень хорошо, а иногда приходится ждать заказы целыми часами. Это как-то балансирует ситуацию. В месяц выходит адекватная зарплата. Кстати, в начале пандемии работали меньше, боялись, а сейчас конкурс на место увеличился. В начале его практически не было", — говорит он.