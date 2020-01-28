"Газпром": "Северный поток-2" будет достроен российской стороной

По ее словам, проект построен уже почти на 94%.

"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров (в том числе 382 млн кубометров в Китай). Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", — добавила Бурмистрова.

"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", — также сказала зампред "Газпрома".

Она напомнила: "1 февраля 2020 года исполнится 50 лет легендарной сделке века — "Газ в обмен на трубы" СССР и ФРГ. За полвека в Германию поставлено более 1 трлн кубометров природного газа. Австрия стала первым нашим партнером в Западной Европе".

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить работы на магистрали. Построено уже 93% протяженности магистрали: более 2300 км из 2460 км. Один из вариантов достройки магистрали — российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.