19.10.2020, 18:44
ГАЛЕРЕЯ | Зима пришла в Таллинн: у автосервисов уже очереди
Сегодня утром в Эстонии выпал мокрый снег. Хоть он к середине дня уже растаял, аварий избежать не удалось.
Сегодня утром в Эстонии выпал мокрый снег. Хоть он к середине дня уже растаял, аварий избежать не удалось.
Фоторепортер Delfi Андрес Путтинг выехал за город, чтобы посмотреть на ситуацию на дороге. Судя по фотографиям, шоссе за Таллинном были достаточно снежные. А у автосервисов уже были очереди — автомобилисты поскорее направились менять шины. Напомним, что зимнюю резину уже можно ставить. А с 1 декабря она будет обязательна для всех.
Как передают синоптики, еще несколько дней температура ночью будет ниже нуля, но снега ожидать не стоит.
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